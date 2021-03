Frittata z ziemniakami czyli włoskie śniadanie w polskim wydaniu

Wykwintne śniadanie z resztek wczorajszego obiadu? Polska wariacja popularnego we Włoszech omletu syci, świetnie smakuje a do tego zapobiega marnowaniu jedzenia!

Zdjęcie Frittata z ziemniakami /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: do 10 minut Składniki 1-2 średni ugotowany ziemniak

Cebula

4 jajka

2-3 łyżki stołowe mleka (opcjonalnie)

Tymianek, sól pieprz, oliwa do smażenia

Przygotowanie:

1. Cebulę pokrój w pióra i podsmaż na patelni. Gdy zbrązowieje, dodaj ziemniaki i razem dosmażaj jeszcze około minuty.

2. Do osobnej miski wybij cztery jaja, dodaj mleko oraz przyprawy do smaku i wymieszaj na jednolitą masę.



3. Całość wylej na patelnię, zamieszaj by połączyć wszystkie składniki i smaż jak naleśnik około dwóch minut.



4. Jeśli placek jest zwarty i gładko odchodzi od dna, przerzuć go na drugą stronę.

