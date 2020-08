Gazpacho, czyli chłodnik w hiszpańskim wydaniu. Zupa orzeźwiająca, chłodząca, smakowita, jednocześnie zaspokajająca głód oraz pragnienie. Doskonała podczas upałów.

Zdjęcie Latem nie ciągnie nas do gęstych, zawiesistych i parujących zup. Ale zupy na zimno to co innego! /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg pomidorów (zwykłych lub malinowych)

1-2 świeże ogórki

1 czerwona papryka

1 plaster cebuli

1/2 ząbka czosnku

500 ml przecieru pomidorowego/passaty

1 łyżka soku z cytryny

3-4 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz

1. Pomidory nacinamy i sparzamy, kroimy, umieszczamy w garnku, dodajemy obrane i pokrojone ogórki, pół ząbka czosnku, plaster cebuli oraz pokrojoną paprykę z usuniętym gniazdem nasiennym, zalewamy przecierem, dodajemy oliwę, sok z cytryny i przyprawy.



2. Blendujemy całość do czasu uzyskania jednolitej konsystencji, chłodzimy w lodówce ok. 30 min. Podajemy z pieczywem.