Co dodać do zupy z zielonego groszku?

Niewielkie ziarna zielonego groszku, które przyjemnie rozpadają się pod zębami, to ważny składnik w kultowej sałatce jarzynowej. Świeże warzywo wykorzystamy także do smakowitych past kanapkowych, naleśników, domowego hummusu, dań na bazie kaszy, a nawet sycących dodatków obiadowych. Końcówka lata to także doskonały moment na przygotowanie zupy krem z zielonego groszku. W pierwszej kolejności danie przyciąga wzrok żywą barwą, ale to właśnie w smaku zakochują się poczęstowani goście.