Co się dodaje do ogórków kiszonych?

Wiele osób podkreśla, że do kiszenia najlepiej nadają się ogórki zbierane na przełomie lipca oraz sierpnia . Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by już teraz zabrać się za przygotowanie pierwszych sezonowych przetworów. Półki sklepowe oraz stragany pysznią się wyborem mniejszych i większych ogórków gruntowych.

Mamy i babcie zwracają uwagę, by sięgać głównie po te średniej wielkości, intensywnie zielone, jędrne oraz bez widocznych śladów obicia. Świeże i wybrane z rozmysłem ogórki same z siebie nie nabiorą wyjątkowego smaku podczas kiszenia. Trzeba im w tym nieco pomóc. Zacznijmy od skomponowania kilku przypraw, które nie tylko wpłyną na jędrność i chrupkość, ale także podbiją aromat i zapewnią doznania kubkom smakowym. Czym doprawiać ogórki kiszone? Wybitny efekt uzyskamy, stawiając na:

Przyprawy w ogórkach kiszonych są ważne, ale to od odpowiednio przygotowanej solanki zależy większość sukcesu. Odpowiednie proporcje na wyśmienitą zalewę do chrupkich ogórków kiszonych od lat stosowane są przez nasze mamy i babcie, które osiągnęły mistrzostwo w przygotowywaniu ulubionych przetworów. Jakie składniki oraz w jakich ilościach połączyć ze sobą?

Z połączenia wody i soli powstaje solanka, czyli zalewa do ogórków kiszonych

Wypakowane po brzegi słoiki pełne ogórków, przypraw i zalewy przykrywamy szczelnie kocem, nie pozwalając, by uciekło z nich ciepło. Taka metoda sprawi, że jeszcze lepiej się zawekują, a sam proces fermentacji będzie przebiegał bardzo sprawnie. W ten sposób trzymamy ogórki przez ok. 12 godzin. Kiedy upłynie pierwsze kilkanaście godzin wekowania, możemy przenieść słoiki przetworami do ciemnego oraz chłodnego miejsca.