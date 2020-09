Taki obiad syci na długo. Z dodatkiem ziół jest jeszcze bardziej aromatyczny!

Zdjęcie Gulasz węgierski /123RF/PICSEL

Składniki dla: 4 osób Składniki 1 kg wołowiny

3 cebule

4 pomidory

1 ząbek czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

1 litr bulionu warzywnego

5 ziemniaków

2 czerwone papryki

1 łyżeczka słodkiej papryki w proszku

szczypta ostrej papryki w proszku

sól i pieprz do smaku

1/2 łyżeczki mielonego kminku

2-3 listki laurowe

Sposób przygotowania

1. Cebulę i czosnek obierz i posiekaj. Następnie zeszklij na rozgrzanej oliwie. Mięso dopraw do smaku solą, pieprzem i papryką. Dodaj do cebuli i czosnku i krótko obsmaż ze wszystkich stron na dość dużym ogniu. Następnie zalej bulionem warzywnym, dodaj liście laurowe i kminek. Duś pod przykryciem przez około godzinę.



2. Po tym czasie dodaj do gulaszu obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki i paski papryki. Gotuj jeszcze 10 minut. Na końcu wrzuć pokrojone pomidory bez skórki i duś jeszcze 20 minut.