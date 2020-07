Gulasze z młodą kapustą

Młoda kapusta jest delikatna i ma subtelny smak. Połączona z innymi warzywami, mięsem oraz odpowiednio dobranymi przyprawami nie będzie miała sobie równych. Sami spróbujcie!

Zdjęcie Wiosenny bigosik w wersji wegetariańskiej

Wiosenny bigosik w wersji wegetariańskiej

Sposób przygotowania:

1. Kapusty oczyść, umyj, poszatkuj. Marchewkę obierz, opłucz, pokrój w kostkę. Cebulę obierz, grubo posiekaj. W garnku rozgrzej olej. Zeszklij na nim cebulę. Dodaj marchewkę. Smaż razem przez 5 minut. Potem dodaj kapustę. Dolej wino i bulion. Dołóż listek laurowy i ziele. Duś jeszcze 15 minut.



2. Pomidory sparz, obierz ze skórki, oczyść z pestek, potnij na kawałki. Dodaj do bigosu ok. 5 minut przed końcem duszenia. Danie przypraw posiekanym czosnkiem niedźwiedzim, solą oraz pieprzem i wymieszaj z posiekanym koperkiem.

Wersja light

Jeśli chcesz zmniejszyć kaloryczność tego dania, zrezygnuj z podsmażenia warzyw na oleju. Po prostu wrzuć je do garnka i podlej bulionem. Potem duś do miękkości, tak jak podano to w przepisie.



Zrezygnuj też z białego wina. By zachować lekko kwaskowy smak dania, możesz przyprawić bigosik odrobiną soku z cytryny albo dodać około 1/4 kwaśnego jabłka. Wcześniej je zetrzyj lub drobno pokrój.



Wersja bogata w likopen

Likopen to naturalny barwnik znajdujący się w czerwonych i pomarańczowych warzywach. Odgrywa on ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych i układu krążenia. Spowalnia też starzenie się organizmu. By zwiększyć jego ilość, dodaj do bigosu 6-7 pomidorów (bardzo dojrzałych, bo w takich jest najwięcej tego składnika)