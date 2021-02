Hot dog z białą kiełbasą

Hot dog w zdrowszej wersji. Parówkę zastąpiła pożywna biała kiełbasa, a gotowe sosy - te własnoręcznie przygotowane. Dzięki temu otrzymujemy pyszną i całkiem wartościową przegryzkę z solidnym dodatkiem warzywnym.

Zdjęcie Sprawdzi się też jako przekąska na... wielkanocne śniadanie /123RF/PICSEL

Składniki 2 laski białej kiełbasy

2 bagietki, np. pełnoziarniste

kilka plasterków ogórka

1 mała cebulka

2 plasterki żółtego sera

sałata strzępiasta lub inna zielenina

keczup

1 łyżka musztardy

oliwa z oliwek

Sos majonezowy



Składniki 4 łyżki majonezu

2 łyżki śmietany 18 proc.

pieprz czarny, mielony

Sos chrzanowy



Składniki 1 łyżeczka chrzanu tartego (ze słoiczka)

1/2 łyżeczki musztardy

2 łyżki śmietany 18 proc.

Bułki kroimy na pół (możemy je zostawić nieprzekrojone do końca - będzie wygodniej przy jedzeniu), ogórki kroimy w plasterki, cebulę w piórka.



Składniki na sosy umieszczamy w dwóch osobnych miseczkach i starannie mieszamy.



Wnętrza bułek smarujemy niewielką ilością musztardy, dokładamy po plasterku sera. Kiełbasy nacinamy i podsmażamy do zrumienienia na oliwie, a po usmażeniu przy pomocy ręcznika papierowego pozbywamy się nadmiaru tłuszczu z kiełbas. Wkładamy kiełbasy do środka bułek.



Dokładamy kawałki cebuli i ogórków, zieleninę, keczup i polewamy całość sosami. Podajemy od razu.



Możemy też krótko podpiec bułki z kiełbaskami w piekarniku (bez warzyw i sosu, które dołożymy dopiero po wyjęciu bułek z pieca).