Podstawą deseru jest rozczyn drożdżowy. Jego przygotowanie zaczynamy od wkruszenia drożdży do dużej miski, a następnie dodajemy cukier, mleko i łyżkę mąki.

Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, przykrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia na 15 minut.

W tym czasie w garnuszku rozpuszczamy masło i odstawiamy na bok do przestudzenia. Do dużej miski przesiewamy resztę mąki, dodajemy pozostały cukier i wlewamy gotowy zaczyn.

Na tym etapie wkładamy ciasto do miski, przykrywamy ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia na ok. 1,5 godziny.