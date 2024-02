Kucharska legenda i pączki z dziurką

Mama zawsze powtarzała, że pączek sam dobrze wie, kiedy powinien się odwrócić. Przez lata myślałam, że opowiada mi jakąś kucharską legendę. Zawsze, gdy przygotowywałam pączki, musiałam je odwracać. Choć wszystko robiłam według przepisu, a kulki ciasta wrzucałam na tłuszcz rozgrzany do temperatury 180 stopni Celsjusza, czyli zalecanej przy smażeniu pączków, to moje pączki same się nie odwracały.

To nie było problemem podczas smażenia "oponek", czyli pączków z dziurką. Jeśli otwór w pączku nabierał złotego koloru, był to znak aby odwrócić "oponkę" na drugą stronę, gdy i ta stała się złota — nadchodził czas, by wyjąć pączka z tłuszczu.

Zobacz również: Przepis na pączki

Jak długo smażyć pączki, żeby nie były surowe w środku?

Jak długo smażyć pączki, żeby nie były surowe w środku? To pytanie martwiło mnie bardziej w przypadku pączków w postaci kulek z ciasta. Jeśli nie miały one nadzienia, sprawdzała się zasada 1,5 - 2 minuty smażenia z każdej strony. Przy czym zależało to także od rozmiarów pączka — im był mniejszy, tym mniej czasu musiał spędzić w tłuszczu. Natomiast dłuższej kąpieli potrzebowały pączki z nadzieniem.



Dobrze przygotowane pączki same odwracają się podczas smażenia materiał partnera

Jak smażyć pączki z nadzieniem?

Jak smażyć pączki z nadzieniem? Przez lata odwracałam je po około 3 minutach smażenia. Byłoby tak zapewne do dziś, gdybym na własne oczy nie przekonała się, że legenda o "samoprzewracających" się pączkach jest prawdziwa.

Jeśli ciasto jest prawidłowo przygotowane i dobrze wyrośnięte, pączki prawidłowo uformowane, a w garnku jest wystarczająco dużo przestrzeni — pączki po usmażeniu się z jednej strony na złoty kolor, przewracają się (surowe ciasto jest cięższe od usmażonego). Jak długo smażyć pączki, by nie były surowe w środku? Po tym jak pączek samoczynnie się odwróci, wystarczy usmażyć go z drugiej strony na złoty kolor i gotowe.

Przepis na hiszpańskie pączki