Idealny na obiad po jesiennym spacerze. Szybko, smacznie i dla wszystkich
Wracasz z długiego, jesiennego spaceru i zbliża się pora obiadowa, a ty masz ochotę zjeść coś ciepłego, smacznego i aromatycznego? Pora zakasać rękawy i przygotować genialnego kurczaka po myśliwsku, którym zajadać się będzie cała rodzina.
Jeśli znudził ci się "zwyczajny" kurczak w klasycznym wydaniu, postaw na przepis, który nie wymaga eksperckich umiejętności, a zachwyca prostotą i rzecz jasna smakiem. Kurczak po myśliwsku charakteryzuje się doskonałymi aromatami, soczystym mięsem i z pewnością taki posiłek zaspokoi twój głód na długo.
Kurczak po myśliwsku - składniki
Do przygotowania tego pysznego dania potrzebujesz:
- 500-700 g mięsa z uda kurczaka bez kości
- 1,5 -2 marchewki,
- 300 g pieczarek,
- 5 ogórków konserwowych,
- 1/2 puszki kukurydzy,
- 1 papryka,
- 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,
- 250 ml wody,
- sól,
- pieprz,
- słodka papryka,
- 100 ml śmietanki kremówki,
- szczypiorek.
Kurczak po myśliwsku - przepis
Kurczaka myjemy i delikatnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Mięso kroimy na mniejsze kawałki i doprawiamy solą, pieprzem oraz papryką słodką w proszku. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i smażymy kurczaka na średniej mocy palnika.
Na drugiej patelni przesmażamy umyte, osuszone i pokrojone w mniejsze kawałki pieczarki, doprawiając je odrobiną soli i pieprzu.
Marchewkę i ogórki siekamy w talarki. Paprykę kroimy w cienkie paski. Kukurydzę odsączamy z nadmiaru zalewy.
Gdy mięso jest już odpowiednio podsmażone, dodajemy 250 ml wody, podduszone pieczarki, paprykę, marchewkę i ogórki. Całość delikatnie mieszamy i dusimy przez ok. 25 minut. Pod koniec dodajemy kukurydzę.
Mąkę łączymy ze śmietanką i mieszamy, żeby pozbyć się grudek. Wlewamy do kurczaka i mieszamy. Całość dusimy jeszcze kilka minut i na koniec posypujemy posiekanym szczypiorkiem.