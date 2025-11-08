Idealny na obiad po jesiennym spacerze. Szybko, smacznie i dla wszystkich

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Wracasz z długiego, jesiennego spaceru i zbliża się pora obiadowa, a ty masz ochotę zjeść coś ciepłego, smacznego i aromatycznego? Pora zakasać rękawy i przygotować genialnego kurczaka po myśliwsku, którym zajadać się będzie cała rodzina.

Szybki i prosty przepis na ciepły i smaczny obiad? Znajdziesz go tutaj
Szybki i prosty przepis na ciepły i smaczny obiad? Znajdziesz go tutajafricaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images)123RF/PICSEL

Jeśli znudził ci się "zwyczajny" kurczak w klasycznym wydaniu, postaw na przepis, który nie wymaga eksperckich umiejętności, a zachwyca prostotą i rzecz jasna smakiem. Kurczak po myśliwsku charakteryzuje się doskonałymi aromatami, soczystym mięsem i z pewnością taki posiłek zaspokoi twój głód na długo.

Kurczak po myśliwsku - składniki

Do przygotowania tego pysznego dania potrzebujesz:

  • 500-700 g mięsa z uda kurczaka bez kości
  • 1,5 -2 marchewki,
  • 300 g pieczarek,
  • 5 ogórków konserwowych,
  • 1/2 puszki kukurydzy,
  • 1 papryka,
  • 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,
  • 250 ml wody,
  • sól,
  • pieprz,
  • słodka papryka,
  • 100 ml śmietanki kremówki,
  • szczypiorek.

Kurczak po myśliwsku - przepis

Kurczaka myjemy i delikatnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Mięso kroimy na mniejsze kawałki i doprawiamy solą, pieprzem oraz papryką słodką w proszku. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i smażymy kurczaka na średniej mocy palnika.

Na drugiej patelni przesmażamy umyte, osuszone i pokrojone w mniejsze kawałki pieczarki, doprawiając je odrobiną soli i pieprzu.

Marchewkę i ogórki siekamy w talarki. Paprykę kroimy w cienkie paski. Kukurydzę odsączamy z nadmiaru zalewy.

Gdy mięso jest już odpowiednio podsmażone, dodajemy 250 ml wody, podduszone pieczarki, paprykę, marchewkę i ogórki. Całość delikatnie mieszamy i dusimy przez ok. 25 minut. Pod koniec dodajemy kukurydzę.

Mąkę łączymy ze śmietanką i mieszamy, żeby pozbyć się grudek. Wlewamy do kurczaka i mieszamy. Całość dusimy jeszcze kilka minut i na koniec posypujemy posiekanym szczypiorkiem.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 154: Rafał RutkowskiINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze