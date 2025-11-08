Jeśli znudził ci się "zwyczajny" kurczak w klasycznym wydaniu, postaw na przepis, który nie wymaga eksperckich umiejętności, a zachwyca prostotą i rzecz jasna smakiem. Kurczak po myśliwsku charakteryzuje się doskonałymi aromatami, soczystym mięsem i z pewnością taki posiłek zaspokoi twój głód na długo.

Kurczak po myśliwsku - składniki

Do przygotowania tego pysznego dania potrzebujesz:

500-700 g mięsa z uda kurczaka bez kości

1,5 -2 marchewki,

300 g pieczarek,

5 ogórków konserwowych,

1/2 puszki kukurydzy,

1 papryka,

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,

250 ml wody,

sól,

pieprz,

słodka papryka,

100 ml śmietanki kremówki,

szczypiorek.

Kurczak po myśliwsku - przepis

Kurczaka myjemy i delikatnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Mięso kroimy na mniejsze kawałki i doprawiamy solą, pieprzem oraz papryką słodką w proszku. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i smażymy kurczaka na średniej mocy palnika.

Na drugiej patelni przesmażamy umyte, osuszone i pokrojone w mniejsze kawałki pieczarki, doprawiając je odrobiną soli i pieprzu.

Marchewkę i ogórki siekamy w talarki. Paprykę kroimy w cienkie paski. Kukurydzę odsączamy z nadmiaru zalewy.

Gdy mięso jest już odpowiednio podsmażone, dodajemy 250 ml wody, podduszone pieczarki, paprykę, marchewkę i ogórki. Całość delikatnie mieszamy i dusimy przez ok. 25 minut. Pod koniec dodajemy kukurydzę.

Mąkę łączymy ze śmietanką i mieszamy, żeby pozbyć się grudek. Wlewamy do kurczaka i mieszamy. Całość dusimy jeszcze kilka minut i na koniec posypujemy posiekanym szczypiorkiem.

