Spis treści: Sałatka na imprezę. Jaką przygotować? Sałatka hamburgerowa zachwyci twoich gości. Sprawdź, jak ją przyrządzić

Sałatka na imprezę. Jaką przygotować?

W czasie rodzinnych imprez, domówek czy świąt, na stole zawsze królują treściwe sałatki. Do najpopularniejszych należą oczywiście jarzynowa, porowa i śledziowa. Chętnie przyrządzane są także te z ziemniaków, makaronu, ryżu czy pierożków tortellini. Z dodatkiem majonezu i aromatycznych stanowią pyszną przekąskę, która błyskawicznie znika ze stołu. Jeśli szukać przepisu na coś zupełnie nowego - sałatkę, która zrobi niemałe wrażenie na znajomych i rodzinie, proponujemy przygotowanie przysmaku, któremu nikt się nie oprze. Syci i smakuje wprost obłędnie. Jak przygotować sałatkę hamburgerową?

Sałatka hamburgerowa zachwyci twoich gości. Sprawdź, jak ją przyrządzić

Aby przygotować sałatkę o smaku hamburgera potrzebować będziesz przede wszystkim dobrej jakości mięsa wołowego - najlepiej z łopatki lub antrykotu. Ponadto potrzebnych będzie kilka warzyw, przypraw, ser żółty, ziarna sezamu oraz grzanki. Z kolei do sosu potrzebować będziesz tylko pięciu składników, które zapewne masz już w swojej kuchni. Przedstawiamy przepis na sałatkę hamburgerową krok po kroku.

Rozwiń

Składniki Sałatka 300 g mielonej wołowiny

1 łyżka oleju lub oliwy

sól i świeżo mielony pieprz

1 łyżeczka musztardy

1 łyżeczka ketchupu

1 główka sałaty rzymskiej lub lodowej

2 pomidory

4 ogórki kiszone,

1 czerwona cebula

150 g startego żółtego sera

2 łyżki ziaren sezamu

60 g grzanek Sos 4 łyżki majonezu

2 łyżki ketchupu

1 łyżeczka musztardy

1 łyżeczka soku z cytryny

1/2 łyżeczki czosnku granulowanego

Sposób przygotowania:

Na rozgrzaną patelnię wlej olej i podsmaż mieloną wołowinę przez 7-8 minut, aż się zarumieni, dopraw solą i pieprzem. Usmażone mięso przełóż do miski, dodaj ketchup i musztardę. Dokładnie wszystko wymieszaj i odstaw do wystudzenia. W miseczce wymieszaj wszystkie składniki na sos. Dopraw ewentualnie do smaku wedle preferencji. W dużym półmisku rozłóż porwaną na kawałki sałatę, następnie nakładaj warstwami pokrojone w plastry pomidory i kiszone ogórki, pokrojoną w cienkie piórka cebulę, mięso oraz starty ser. Posyp grzankami. Tuż przed podaniem polej sosem i delikatnie wymieszaj. Posyp uprażonym na suchej patelni sezamem.

Sałatka hamburgerowa najlepiej smakuje tuż po przygotowaniu, jednak z powodzeniem możesz odłożyć ją na jakiś czas do lodówki. Jeśli chcesz zrobić nieco mniej kaloryczny wariant, zamiast majonezu użyj gęstego jogurtu naturalnego lub wymieszaj oba te składniki.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 152: Basia Bursztynowicz INTERIA.PL