Zrób tę sałatkę, a goście zaniemówią z wrażenia. Będzie hitem na stole

Szukasz pomysłu na imprezową przekąskę, która zachwyci gości? Jeśli raz zrobisz tę sałatkę, będziesz przyrządzać ją zawsze przy okazji domówek czy świąt. Jest sycąca, pożywna, a co ciekawe - smakuje jak prawdziwy hamburger. Podana na półmisku prezentuje się niezwykle apetycznie. Jak ją zrobić? To naprawdę bardzo proste.

Do sałatki hamburgerowej zamiast grzanek możesz użyć nachosów
Do sałatki hamburgerowej zamiast grzanek możesz użyć nachosów123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Sałatka na imprezę. Jaką przygotować?
  2. Sałatka hamburgerowa zachwyci twoich gości. Sprawdź, jak ją przyrządzić

Sałatka na imprezę. Jaką przygotować?

W czasie rodzinnych imprez, domówek czy świąt, na stole zawsze królują treściwe sałatki. Do najpopularniejszych należą oczywiście jarzynowa, porowa i śledziowa. Chętnie przyrządzane są także te z ziemniaków, makaronu, ryżu czy pierożków tortellini. Z dodatkiem majonezu i aromatycznych stanowią pyszną przekąskę, która błyskawicznie znika ze stołu. Jeśli szukać przepisu na coś zupełnie nowego - sałatkę, która zrobi niemałe wrażenie na znajomych i rodzinie, proponujemy przygotowanie przysmaku, któremu nikt się nie oprze. Syci i smakuje wprost obłędnie. Jak przygotować sałatkę hamburgerową?

Sałatka hamburgerowa zachwyci twoich gości. Sprawdź, jak ją przyrządzić

Aby przygotować sałatkę o smaku hamburgera potrzebować będziesz przede wszystkim dobrej jakości mięsa wołowego - najlepiej z łopatki lub antrykotu. Ponadto potrzebnych będzie kilka warzyw, przypraw, ser żółty, ziarna sezamu oraz grzanki. Z kolei do sosu potrzebować będziesz tylko pięciu składników, które zapewne masz już w swojej kuchni. Przedstawiamy przepis na sałatkę hamburgerową krok po kroku.

Składniki

Sałatka

  • 300 g mielonej wołowiny
  • 1 łyżka oleju lub oliwy
  • sól i świeżo mielony pieprz
  • 1 łyżeczka musztardy
  • 1 łyżeczka ketchupu
  • 1 główka sałaty rzymskiej lub lodowej
  • 2 pomidory
  • 4 ogórki kiszone,
  • 1 czerwona cebula
  • 150 g startego żółtego sera
  • 2 łyżki ziaren sezamu
  • 60 g grzanek

Sos

  • 4 łyżki majonezu
  • 2 łyżki ketchupu
  • 1 łyżeczka musztardy
  • 1 łyżeczka soku z cytryny
  • 1/2 łyżeczki czosnku granulowanego

Sposób przygotowania:

  1. Na rozgrzaną patelnię wlej olej i podsmaż mieloną wołowinę przez 7-8 minut, aż się zarumieni, dopraw solą i pieprzem.
  2. Usmażone mięso przełóż do miski, dodaj ketchup i musztardę. Dokładnie wszystko wymieszaj i odstaw do wystudzenia.
  3. W miseczce wymieszaj wszystkie składniki na sos. Dopraw ewentualnie do smaku wedle preferencji.
  4. W dużym półmisku rozłóż porwaną na kawałki sałatę, następnie nakładaj warstwami pokrojone w plastry pomidory i kiszone ogórki, pokrojoną w cienkie piórka cebulę, mięso oraz starty ser. Posyp grzankami.
  5. Tuż przed podaniem polej sosem i delikatnie wymieszaj.
  6. Posyp uprażonym na suchej patelni sezamem.

Sałatka hamburgerowa najlepiej smakuje tuż po przygotowaniu, jednak z powodzeniem możesz odłożyć ją na jakiś czas do lodówki. Jeśli chcesz zrobić nieco mniej kaloryczny wariant, zamiast majonezu użyj gęstego jogurtu naturalnego lub wymieszaj oba te składniki.

