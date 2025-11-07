Zrób tę sałatkę, a goście zaniemówią z wrażenia. Będzie hitem na stole
Szukasz pomysłu na imprezową przekąskę, która zachwyci gości? Jeśli raz zrobisz tę sałatkę, będziesz przyrządzać ją zawsze przy okazji domówek czy świąt. Jest sycąca, pożywna, a co ciekawe - smakuje jak prawdziwy hamburger. Podana na półmisku prezentuje się niezwykle apetycznie. Jak ją zrobić? To naprawdę bardzo proste.
Spis treści:
- Sałatka na imprezę. Jaką przygotować?
- Sałatka hamburgerowa zachwyci twoich gości. Sprawdź, jak ją przyrządzić
Sałatka na imprezę. Jaką przygotować?
W czasie rodzinnych imprez, domówek czy świąt, na stole zawsze królują treściwe sałatki. Do najpopularniejszych należą oczywiście jarzynowa, porowa i śledziowa. Chętnie przyrządzane są także te z ziemniaków, makaronu, ryżu czy pierożków tortellini. Z dodatkiem majonezu i aromatycznych stanowią pyszną przekąskę, która błyskawicznie znika ze stołu. Jeśli szukać przepisu na coś zupełnie nowego - sałatkę, która zrobi niemałe wrażenie na znajomych i rodzinie, proponujemy przygotowanie przysmaku, któremu nikt się nie oprze. Syci i smakuje wprost obłędnie. Jak przygotować sałatkę hamburgerową?
Sałatka hamburgerowa zachwyci twoich gości. Sprawdź, jak ją przyrządzić
Aby przygotować sałatkę o smaku hamburgera potrzebować będziesz przede wszystkim dobrej jakości mięsa wołowego - najlepiej z łopatki lub antrykotu. Ponadto potrzebnych będzie kilka warzyw, przypraw, ser żółty, ziarna sezamu oraz grzanki. Z kolei do sosu potrzebować będziesz tylko pięciu składników, które zapewne masz już w swojej kuchni. Przedstawiamy przepis na sałatkę hamburgerową krok po kroku.
Składniki
Sałatka
- 300 g mielonej wołowiny
- 1 łyżka oleju lub oliwy
- sól i świeżo mielony pieprz
- 1 łyżeczka musztardy
- 1 łyżeczka ketchupu
- 1 główka sałaty rzymskiej lub lodowej
- 2 pomidory
- 4 ogórki kiszone,
- 1 czerwona cebula
- 150 g startego żółtego sera
- 2 łyżki ziaren sezamu
- 60 g grzanek
Sos
- 4 łyżki majonezu
- 2 łyżki ketchupu
- 1 łyżeczka musztardy
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- 1/2 łyżeczki czosnku granulowanego
Sposób przygotowania:
- Na rozgrzaną patelnię wlej olej i podsmaż mieloną wołowinę przez 7-8 minut, aż się zarumieni, dopraw solą i pieprzem.
- Usmażone mięso przełóż do miski, dodaj ketchup i musztardę. Dokładnie wszystko wymieszaj i odstaw do wystudzenia.
- W miseczce wymieszaj wszystkie składniki na sos. Dopraw ewentualnie do smaku wedle preferencji.
- W dużym półmisku rozłóż porwaną na kawałki sałatę, następnie nakładaj warstwami pokrojone w plastry pomidory i kiszone ogórki, pokrojoną w cienkie piórka cebulę, mięso oraz starty ser. Posyp grzankami.
- Tuż przed podaniem polej sosem i delikatnie wymieszaj.
- Posyp uprażonym na suchej patelni sezamem.
Sałatka hamburgerowa najlepiej smakuje tuż po przygotowaniu, jednak z powodzeniem możesz odłożyć ją na jakiś czas do lodówki. Jeśli chcesz zrobić nieco mniej kaloryczny wariant, zamiast majonezu użyj gęstego jogurtu naturalnego lub wymieszaj oba te składniki.
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl