Spis treści: Domowy kisiel to naturalna ochrona dla jelit Wsparcie dla serca i układu krążenia Jak przygotować domowy kisiel bez cukru?

Domowy kisiel to naturalna ochrona dla jelit

Podstawą każdego kisielu jest skrobia ziemniaczana, która pełni wyjątkowo ważną rolę dla układu pokarmowego. Działa jak naturalny balsam - łagodzi podrażnienia błony śluzowej żołądka i jelit, a także wspiera ich regenerację. Dlatego kisiel często poleca się osobom z problemami trawiennymi, nadkwasotą czy po antybiotykoterapii. W przeciwieństwie do ciężkich deserów na bazie mleka czy tłuszczu kisiel jest lekkostrawny i dobrze tolerowany nawet przez osoby o wrażliwym żołądku.

Dzięki zawartości owoców lub soku owocowego domowy kisiel dostarcza również błonnika, który wspomaga perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom i sprzyja utrzymaniu prawidłowej mikroflory bakteryjnej. To sprawia, że regularne jedzenie takiego deseru może przynieść realne korzyści dla zdrowia jelit, tworząc w nich naturalną barierę ochronną.

Wsparcie dla serca i układu krążenia

Domowy kisiel to nie tylko ulga dla przewodu pokarmowego, ale również sprzymierzeniec serca. W owocach, z których powstaje deser, znajdziemy antyoksydanty, polifenole i witaminę C - składniki, które chronią komórki przed działaniem wolnych rodników. Dzięki temu pomagają one w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspierają elastyczność naczyń krwionośnych i mogą obniżać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Najwięcej korzyści przynosi spożywanie kisielu przygotowanego z ciemnych owoców - malin, wiśni, borówek czy czarnej porzeczki. To one zawierają najwięcej antocyjanów, które wspierają serce i pomagają w ochronie układu krążenia. W przeciwieństwie do gotowych kisieli z torebki domowa wersja nie zawiera cukru, sztucznych barwników ani konserwantów, dzięki czemu nie obciąża organizmu.

Kisiel możemy przygotować z dodatkiem najróżniejszych owoców 123RF/PICSEL

Jak przygotować domowy kisiel bez cukru?

Zrobienie zdrowego kisielu w domu jest banalnie proste i zajmuje zaledwie kilka minut.

Wystarczy zagotować około 300 ml świeżego soku owocowego, najlepiej wyciskanego lub tłoczonego na zimno. Następnie w 125 ml wody należy rozpuścić łyżkę skrobi ziemniaczanej i powoli wlać ją do gotującego się soku, cały czas mieszając. Gdy masa zgęstnieje, deser jest gotowy do podania.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Marchwiak Polsat