Intensywny sos serowy do frytek i chipsów

Jest prosty w przygotowaniu i na pewno smaczniejszy od gotowca ze sklepu. Wspaniale komponuje się z typowo barowymi przekąskami. Podkreśla smak produktów ziemniaczanych, a także grillowanego mięsa.

Pokochasz ten bogaty smak i aksamitną konsystencję

Czas przyrządzenia: 10 minut Składniki 250 g sera cheddar

1 szklanka mleka zagęszczonego niesłodzonego

1 łyżka skrobi kukurydzianej

2 łyżeczki pasty harrisa lub sosu tabasco

ulubione świeże zioła

Przygotowanie:



Na dużych oczkach tarki zetrzyj ser i przełóż go do garnka razem ze skrobią kukurydzianą. Dodaj szklankę mleka zagęszczonego i ostry dodatek – pastę harrisa z papryczek chili lub sos tabasco.



Powoli podgrzewaj składniki do momentu aż ser się rozpuści i całość zgęstnieje. Może to zająć kilka minut. Cały czas mieszaj, aby sos nie przywarł do dna. Na koniec możesz dodać posiekane świeże zioła – pietruszkę czy kolendrę.



Świetnie smakuje jako dodatek do frytek czy burgerów. Sprawdzi się również jako dip do chipsów i nachos.



***

