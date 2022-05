Jadalne rośliny ozdobne podbiły serca Polaków kilka lat temu, gdy w telewizji zaroiło się od programów kulinarnych z zagranicy, pokazujących pięknie przystrojone dania. Niedługo potem również polscy prezenterzy programów kulinarnych zaczęli przyozdabiać kwiatami swoje potrawy. Teraz zabieg ten jest tak popularny, że możemy spotkać się z nim na każdym przyjęciu, nawet podczas małych uroczystości rodzinnych. Zobacz, którymi kwiatami warto przyozdobić potrawy.

Spis treści: 01 Jadalne rośliny ozdobne - bławatek i lawenda

02 Jadalne kwiaty ozdobne - zioła i warzywa

03 Rumiankowa pannacotta - przepis

04 Akacjowe racuchy - przepis

Jadalne rośliny ozdobne - bławatek i lawenda

Bławatek i lawenda pięknie się ze sobą komponują pod względem kolorystycznym. Są idealnym dopełnieniem babki cytrynowej pokrytej gęstym, białym lukrem. Kwiaty lawendy można spotkać najczęściej w kuchni francuskiej, gdzie są niezwykle powszechną ozdobą jadalną. Lawenda jest również wykorzystywana do przyrządzania marynaty do kurczaka, a także ciasteczek czy uspokajającej herbaty, która ułatwia zaśnięcie. Bławatek znajduje zastosowanie przy dekoracji tortów, ciast oraz ciastek. Z łatwością przyrządzisz z niego domową nalewkę lub syrop. Suszone kwiaty można również wykorzystać jako dodatek do czarnej herbaty.

Jadalne kwiaty ozdobne - zioła i warzywa

Jadalne rośliny ozdobne to nie tylko zwyczajne kwiaty, ale również kwiatostany ziół oraz warzyw. Do tych pierwszych zaliczymy, np.: oregano czy tymianek, a także czosnek czy szczypiorek. Ciekawie prezentują się również kwiaty dyni, cukinii, a nawet zielonego groszku. Wszystkie z nich doskonale sprawdzą się do ozdobienia talerzy zupy, owocowych lub warzywnych tart czy kanapeczek "na raz" w przypadku szwedzkiego stołu.

Rumiankowa pannacotta - przepis

Potrzebujesz:

2 łyżeczki suszonych kwiatów rumianku;

2 łyżki mleka;

500 ml śmietany kremówki;

2 kopiate łyżeczki żelatyny;

łyżeczkę soku z cytryny;

3 łyżki miodu;

szczyptę startej skórki cytryny;

świeże kwiaty rumianku do dekoracji.

Zacznij od namoczenia żelatyny w zimnym mleku, a oszczędzisz sobie czekania. W osobnym garnku zagotuj rumianek ze śmietaną, nie dopuszczając do wrzenia. Odstaw do przestygnięcia pod przykryciem. Po 15 minutach dodaj miód, a następnie rozpuść żelatynę na małym ogniu. Nie pozwól jej się zagotować! Rozpuszczoną żelatynę połącz z naparem rumiankowym, dodaj sok i skórkę z cytryny, przelej do foremek, a następnie odstaw do stężenia. Udekoruj świeżymi kwiatami rumianku.

Akacjowe racuchy - przepis

Do przygotowania tych wyjątkowych racuchów potrzebujesz:

1,5 szklanki mleka;

1,5 szklanki mąki pszennej;

2 łyżki cukru;

2 jajka;

2 łyżki oleju;

500 ml kwiatów akacji oderwanych od szypułek;

szczyptę soli.

