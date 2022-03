Jajecznica poleca się na śniadanie

Jajecznica należy do grona najpopularniejszych dań serwowanych na śniadanie. Wszystko przez to, że dodaje energii na długi czas i w dodatku nie trzeba specjalnych kulinarnych umiejętności, by przygotować ten sycący posiłek.

Jajecznica to tak naprawdę klasyka, jeśli chodzi pomysły na śniadanie. Wiele osób się na nią decyduje, ponieważ za każdym razem można modyfikować przepis i dodawać inne składniki. Osoby, które chętnie eksperymentują w kuchni, a także lubią wyraziste smaki, powinny skusić się na jajecznicę po tajsku.

Zdjęcie Do przygotowania jajecznicy po tajsku niezbędna będzie m.in. papryczka chili oraz cebula / 123RF/PICSEL

Jak przygotować jajecznicę po tajsku?

Jajecznica po tajsku jest przede wszystkim aromatycznym i ostrym posiłkiem. Fani przyprawiania dań papryczką chili zdecydowanie polubią jej smak.

Składniki 5 jajek

1 cebula

1 papryczka chili

0,5 łyżeczki słodkiej papryki

0,5 łyżeczki curry

0,5 łyżeczki tymianku

1/4 łyżeczki pieprzu cayenne

pieprz

sól

olej kokosowy do smażenia

Pierwszym krokiem jest wbicie do miski jajek. Następnie dodajemy do nich słodką paprykę, curry, tymianek oraz pieprz cayenne i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy.

Cebulę kroimy w kostkę i smażymy na rozgrzanym na patelni oleju kokosowym. Gdy się zeszkli, dodajemy do niej pokrojoną papryczkę chili i całość smażymy jeszcze przez chwilę.

Następnie na patelnię wlewamy wcześniej przygotowaną masę jajeczną i smażymy do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Na koniec wszystko należy doprawić solą oraz pieprzem i jajecznica po tajsku gotowa.

