Jak mrozić pierogi, żeby się nie sklejały?

Jak mrozić pierogi? Są dwie główne szkoły mrożenie tej potrawy: na surowo i po podgotowaniu. Każda z nich ma swoje sposoby, które odpowiadają na pytanie, co zrobić, żeby pierogi się nie sklejały? Pierwsza metoda to mrożenie pierogów na surowo:

W tym przypadku po przygotowaniu pierogów należy rozłożyć je na stolnicy lub w innym miejscu i solidnie obsypać mąką. Pierogi powinny być z każdej strony nią potrzepane. Następnie według uznania wkładamy odpowiednią liczbę sztuk do woreczka. Wsypujemy do niego trochę mąki. Wkładamy woreczek do zamrażalnika. Co pół godziny wyjmujemy woreczek i poruszamy delikatnie pierogami w środku, by zapobiec ich przywieraniu. Czynność należy powtórzyć ok. 4 razy. Dzięki tej metodzie mrożenie pierogów będzie łatwiejsze. Pierogi nie będą się sklejały, dzięki czemu łatwiej będzie je później ugotować.



Jak mrozić ugotowane pierogi, żeby się nie sklejały?

Innym sposobem mrożenia pierogów, jest wcześniejsze ich podgotowanie. Nie są to całkiem gotowane pierogi, bo wrzucamy je jedynie na 30 sekund do wrzącej wody. Co zrobić, żeby pierogi się nie sklejały? Po wyjęciu układamy je na posmarowanej olejem powierzchni w takiej odległości, aby się nie dotykały i pozostawiamy do ostygnięcia. Gdy pierogi są zimne, wkładamy je do zamrażalnika na dwie godziny. Po tym czasie wyjmujemy tackę, porcjujemy i wsypujemy do woreczka. Na koniec wkładamy woreczki z pierogami do zamrażalnika i gotowe.



Jak mrozić uszka?

W okresie przedświątecznym wiele osób zadaje sobie też pytanie: jak mrozić uszka? Otóż obydwie przedstawione powyżej metody świetnie sprawdzą się także w przypadku tego wyśmienitego dodatku do barszczu.



