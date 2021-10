W lodówce zbiera się woda? Jest na to sprawdzony sposób!

W prawidłowo funkcjonującej lodówce powinno być sucho i zimno. Jeśli na półkach zbiera się woda, a krople spływają po ściankach to może być to znak, że coś w lodówce szwankuje. Oto możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy.

W lodówce zbiera się woda? Winny uszkodzony termostat lub zatkany odpływ

Jeśli w lodówce zbiera się woda, to za ten stan rzeczy może odpowiadać zepsuty termostat. Jeśli temperatura w środku przekracza 4 stopnie Celcjusza, to znak, że trzeba go wymienić. Powodem zbierania się wody w lodówce może być również po prostu zatkany odpływ. Możemy spróbować udrożnić go samodzielnie, np. za pomocą wykałaczki lub skorzystać z pomoc fachowca.

W lodówce zbiera się woda? Sprawdź kanały wentylacyjne

Chryzantemy to kwiaty nie tylko na Wszystkich Świętych. Co symbolizują? Jeśli termostat i odpływ działają prawidłowo, a woda w lodówce wciąż się zbiera, warto sprawdzić kanały wentylacyjne. To proste, bo wystarczy pamiętać, by nie zatykać ich jedzeniem. Lodówka powinna również stać w sporej odległości od kaloryferów.



Jeśli woda wciąż zbiera się na ściankach oraz półkach, to warto sprawdzić czy domownicy nie wkładają do lodówki zbyt ciepłych potraw. Często zdarza się nam bowiem wkładać do niej nieprzestudzoną jeszcze zupę, a wtedy zmuszamy sprzęt do szybszego chłodzenia. Wszystkie wkładane do lodówki produkty powinny mieć temperaturę pokojową.

W tym miejscu warto również wspomnieć o higienie. Zapominamy często o regularnym czyszczeniu lodówki - nie wystarczą gruntowne porządki dwa razy w roku, bo sprzęt ten powinnyśmy myć co najmniej raz w miesiącu, najlepiej za pomocą naturalnych środków, takich jak soda i ocet.

By na bieżąco zapobiegać przykremu zapachowi z lodówki, warto zawsze trzymać w niej miseczkę lub spodek z sodą oczyszczoną. Trzeba jednak pamiętać, by co kilka dni wymienić sodę, która zdążyła już przejąć nieprzyjemne zapachy i nie spełnia swojej roli. Jeśli nie mamy w domu sody, warto zastąpić ją połówką cytryny, ale spełnia ona swoje zadanie tylko przez dobę i po tym czasie należy ją wyrzucić.





