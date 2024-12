Jak wybrać barszcz na święta? Przewodnik po składach z Katarzyną Bosacką

Katarzyna Bosacka to dziennikarka, prezenterka i uznana specjalistka w dziedzinie zdrowego odżywiania i ekologicznego stylu życia. Szeroką rozpoznawalność zdobyła jako prowadząca popularne programy telewizyjne "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję". Dzięki tym formatom edukuje widzów, ucząc ich, jak świadomie wybierać produkty spożywcze, analizować ich skład oraz dbać o zdrowie poprzez odpowiedzialne zakupy.