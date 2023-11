Spis treści: 01 Wybór gęsi: najlepsza gęś - owsiana

Wybór gęsi: najlepsza gęś - owsiana

Uważa się, że mięso gęsi jest najsmaczniejsze od połowy października aż do stycznia. Nic dziwnego, że chętnie podaje się ją z okazji przypadających w tym czasie świąt: na św. Marcina, czy na Boże Narodzenie. Obecnie bez trudu można kupić mrożoną gęś niemal w każdym supermarkecie, ale jeśli chcemy cieszyć się naprawdę smacznym mięsem lepiej wybrać gęś świeżą, z ekologicznej hodowli i certyfikowaną.

Za najsmaczniejsze uchodzą tzw. gęsi owsiane, hodowane według ściśle określonych reguł. Karmione są niemal wyłącznie paszami zielonymi, a przez ostatnie kilkanaście tygodni wyłącznie owsem, co sprawia, że ich mięso jest zdrowe i smaczne.

Kupując gęś, wybierajmy te o szerokiej piersi i żółtym zabarwieniu skóry. Świadczy to o tym, że miały one sporo przestrzeni i były dobrze karmione. Lepiej unikać gęsi o niebieskawym lub brązowawym zabarwieniu skóry.

Gęś kupiona i co dalej?

Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup gęsi mrożonej, należy pamiętać o tym, by odpowiednio wcześnie ją rozmrozić (mięso, które wstawiamy do piekarnika powinno być w pełni rozmrożone i mieć temperaturę pokojową).

Gęś może ważyć 4-5 kg i nie uda nam się tego zrobić na ostatnią chwilę. Jeśli planujemy podanie gęsi pieczonej, warto sprawdzić, czy zmieści się ona do naszego piekarnika i czy mamy odpowiedniej wielkości gęsiarkę, w której możemy ją upiec. Jeśli nie, można skorzystać z innych przepisów z wykorzystaniem poporcjowanej gęsi np. gęś duszoną czy gulasz z gęsiny.

Jak przygotować gęś do pieczenia?

Zdjęcie Jak przygotować gęś do pieczenia? / 123RF/PICSEL

Gęś przed pieczeniem powinno się zamarynować. Najlepiej zrobić to już poprzedniego wieczora, a przynajmniej kilka godzin wcześniej. Gęś możemy marynować w solance (10 łyżek soli na 5l wody) z dodatkiem ziół takich jak liść laurowy, ziele angielskie i jałowiec. Inny doskonały sposób to marynowanie gęsi w czerwonym winie z dodatkiem przypraw takich jak rozmaryn, cząber, tymianek, majeranek, czosnek. Po wyjęciu z marynaty gęś ponownie nacieramy wybranymi przyprawami.

Jakie nadzienie do gęsi?

Gęsina doskonale komponuje się z sezonowymi owocami takimi jak jabłka (najlepsza będzie szara reneta) czy gruszki. Ciekawym dodatkiem mogą być suszone śliwki. Wśród tradycyjnych przepisów znajdziemy także nadzienie z kaszy gryczanej i grzybów. Inny popularny sposób to nadziewanie gęsi farszem z cielęcej wątróbki z dodatkiem mięsa, warzyw i przypraw. Takie nadzienie przygotowuje się tak jak pasztet i zapieka w gęsi.

Jak długo piec gęś?

Zdjęcie Jak długo piec gęś? / 123RF/PICSEL

Czas pieczenia zależy od wagi gęsi. Zazwyczaj podaje się, że na 1 kg potrzeba od 45 minut do godziny pieczenia. Zależy to między innymi od wieku gęsi czy rodzaju piekarnika. Gęsi młodsze (tegoroczne) będą się piekły krócej. Przez pierwsze 30 minut gęś pieczemy w temp. 200 stopni, a następnie obniżamy temperaturę do 160 stopni. Podczas pieczenia dobrze jest polewać gęś wytopionym tłuszczem, ale dopiero po upływie dwóch godzin. Wcześniej nie otwierajmy piekarnika.

Jeśli skórka upieczonej gęsi nie zrumieniła się, możemy wstawić ją jeszcze odkrytą pokrywą gęsiarki lub na ruszcie i przez kilka minut opiekać z włączoną funkcją grill (jeśli piekarnik nie ma tej funkcji można po prostu podnieść temp do 240 st. C). Gdy tylko skórka się zarumieni, wyjmujemy gęś, by nie przesuszyć mięsa.

