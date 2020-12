Jak zrobić świąteczne uszka i pierogi?

Można kupić gotowe, wiadomo. Ale wiadomo też, że gotowa garmażerka nigdy nie będzie smakować tak, jak uszka i pierogi wykonane samodzielnie, w domu. Pracochłonne i skomplikowane? Nic bardziej mylnego.

Uszka z grzybami



Do pracy przy tworzeniu uszek warto zaangażować najmłodszych, będzie to dla nich frajda i pożyteczna zabawa. Dzieciom podoba się zwłaszcza wykrawanie kółek z ciasta. Przed gotowaniem dobrze jednak będzie upewnić się, że wszystkie brzegi zostały starannie posklejane. Jeśli okaże się, że się rozpadają ratuj je podobnie jak pierogi.



Składniki 250 g mąki pszennej

150 ml ciepłego mleka

1 całe jajko + 1 żółtko

szczypta soli

FARSZ

50 g suszonych grzybów (podgrzybki lub borowiki)

1 mała cebulka

1 białko

1 czubata łyżka bułki tartej

3 łyżeczki masła

sól, pieprz

Mąkę przesiewamy do miski. Do przesianej mąki wbijamy całe jajko, dodajemy drugie żółtko, solimy, mieszamy. Nie przerywając mieszania wlewamy mleko cienką strużką, partiami. Całość łączymy i wyrabiamy ciasto. Gotowe ciasto dzielimy na mniejsze części, rozwałkowujemy na oproszonej mąką stolnicy i wykrawamy w nim małe kołeczka przy pomocy kieliszka od wódki. Tak przygotowane kółeczka odstawiamy, nakrywamy lekko zwilżoną ściereczką.



Suszone grzybki opłukujemy na sicie. Umieszczamy w garnku, zalewamy zimną wodą, lekko solimy i gotujemy pod przykryciem na niewielkim ogniu ok. dwóch godzin. Po tym czasie całość przecedzamy. Grzyby kroimy bardzo drobno, doprawiamy solą i pieprzem, odstawiamy.



Cebulkę obieramy, myjemy, kroimy jak najdrobniej. Podsmażamy na patelni na rozgrzanym maśle, często mieszając, aż cebulka się lekko przyrumieni. Dodajemy do cebulki rozdrobnione grzyby i smażymy wszystko razem przez 3-4 minuty cały czas mieszając. Dodajemy do całości bułkę tartą, mieszamy, odstawiamy do przestygnięcia. Gdy farsz ostygnie, dodajemy doń białko jajka, mieszamy.



Na środek każdego kółeczka z ciasta nakładamy farsz, sklejamy tworząc mini-pierożki, zwijamy je na palcu i sklejamy brzegi, uzyskując charakterystyczny kształt uszka.



Do garnka wlewamy wodę, lekko solimy i doprowadzamy do wrzenia. Do wrzątku wrzucamy uszka i gotujemy ok. 3-4 minut.



Domowe ciasto na pierogi



Farsz to ważna sprawa, ale podstawą udanych pierogów i uszek jest dobrze przygotowane i wyrobione ciasto. Pośpiech nie jest wskazany - idealne powinno być elastyczne, ma odchodzić od ręki.



Pierogi podczas gotowania zaczynają się rozpadać? Najprawdopodobniej źle skleiłeś ich brzegi. Te rozklejone są już nie do uratowania, ale aby nie powtórzyć błędu, sklej brzegi kolejnej pierogowej partii białkiem lub dłonią zwilżoną wodą. Do wody, w której będą się gotowały dodaj łyżkę tłuszczu. Pamiętaj - gotuj pierogi partiami, pierwsza, testowa, powinna być mała.



Poniżej znajdziesz przepis na ciasto, które pasuje do wszystkich rodzajów pierogów, zarówno na słono, jak i na słodko.



Składniki 1/2 kg mąki pszennej

1 szklanka mleka 3,2 proc.

1 całe jajko + 1 żółtko

szczypta soli

Szklankę mleka wlewamy do garnuszka, lekko podgrzewamy.



Mąkę przesiewamy do miski. Do przesianej mąki wbijamy jajko, dodajemy żółtko, solimy, mieszamy. Nie przerywając mieszania wlewamy mleko cienką strużką, partiami. Całość łączymy i wyrabiamy ciasto.



Rozwałkowujemy ciasto na oprószonej mąką stolnicy (można je wcześniej podzielić na części, by ułatwić sobie pracę). Z ciasta wykrawamy kółeczka przy pomocy szklanki. W środkach umieszczamy wybrany farsz i lepimy pierogi.