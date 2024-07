Ogórki kiszone to znany od setek lat naturalny probiotyk. W czasie fermentacji powstaje w nich kwas mlekowy o mocnych właściwościach prozdrowotnych. Wzmacnia on odporność organizmu, usuwa toksyny, oczyszcza i reguluje florę bakteryjną jelit. Ogórki kiszone to też prawdziwa witaminowa bomba. Zawierają one takie witaminy i składniki odżywcze jak:

W ogórkach kiszonych znajdziemy też mnóstwo błonnika pokarmowego, który usprawnia pracę układu pokarmowego i zmniejsza wchłanianie tłuszczu z pożywienia. Wiemy już, że ogórki kiszone to witaminowa bomba, po którą powinniśmy sięgać jak najczęściej. Jak rozpoznać idealne ogórki do kiszenia?

Po pierwsze, idealne ogórki do kiszenia mają charakterystyczny kształt wydłużonego cylindra. Nie mogą być one przerośnięte na grubość, a ich kształt powinien być regularny. Długość perfekcyjnych kiszeniaków waha się od 5 cm do 15 cm. Co ciekawe, opracowano nawet wzór, według którego idealny stosunek długości do szerokości ogórka wynosi 3:1. Taki kiszeniak powinien być więc trzy razy dłuższy, niż wynosi jego szerokość.