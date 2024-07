Kiszonki są doskonałym źródłem witamin z grupy B, C, K, E i A , które mają niebagatelny wpływ na skórę, włosy czy paznokcie. Znajduje się nich również m.in. magnez, fosfor i potas , co jest niezwykle istotne, gdy mowa o prawidłowym funkcjonowaniu układu kostnego .

Z uwagi na dużą zawartość witaminy C, ogórki kiszone pomagają zwalczać infekcje i przeziębienie , dlatego warto po nie sięgać szczególnie w tzw. okresie grypowym. Gdyby tego było mało, ogórki kiszone pomagają w odbudowaniu flory jelitowej , obniżają poziom cholesterolu we krwi, zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz chorób serca, ale także zapobiegają migrenom i wykazują działanie obniżające stres.

Zasada "3 razy 3" dotyczy zachowania odpowiednich proporcji , co sprawi, że kiszone ogórki będą doskonale smakować. W tym przypadku należy trzymać się konkretnych wskazówek: 3 kg ogórków, 3 litry wody i 3 czubate łyżki soli , dzięki czemu fermentacja przebiegnie prawidłowo. Zatem do dzieła!

Ogórki przekładamy do dużego naczynia - idealnie sprawdzi się np. plastikowa miska, zalewamy je zimną wodą i zostawiamy na 2 godziny. Kolejny etap polega na przegotowaniu 3 litrów wody, do której dodajemy 3 czubate łyżki soli i wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną wodę należy przestudzić do temperatury 40 st. C.