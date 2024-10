"Najlepsza gęsina na Świętego Marcina (11 listopada)" - to polskie przysłowie najlepiej obrazuje tradycję spożywania tego mięsa. Aż do I wojny światowej gęsina bardzo często królowała na polskich stołach. Warto wiedzieć, że nasz kraj jest największym producentem gęsiny w Europie, ale jej większość eksportujemy, głównie do Niemiec. Na szczęście trend się zmienia i od kilku lat sprzedaż tego wartościowego mięsa rośnie również u nas.