Joanna Przetakiewicz zdradziła przepis na rozgrzewający, zimowy obiad

Znana projektantka i założycielka marki La Mania podczas pandemii, tak jak wielu Polaków, postanowiła podszlifować swoje kulinarne umiejętności. W opublikowanym właśnie na Instagramie poście Przetakiewicz podzieliła się z fanami przepisem na pikantną pomidorową pastę, która cieszy się dużym uznaniem członków jej rodziny. Designerka reklamuje ów przepis jako sprawdzony pomysł na zimowy obiad, który skutecznie rozgrzeje nas w chłodne dni.

Zdjęcie Rozgrzewająca, zimowa pasta /123RF/PICSEL

Spowodowana pandemią izolacja stała się dla wielu z nas impulsem do znalezienia nowego hobby lub rozwijania dotychczasowych zainteresowań. Niektórzy zaczęli więc próbować swoich sił w szydełkowaniu, inni rozpoczęli naukę języka obcego lub gry na instrumencie, jeszcze inni postanowili zostać mistrzami kuchni w swoim domu, testując nowe przepisy i kulinarne triki rekomendowane przez ekspertów z tej dziedziny. Poświęcić swój wolny czas na gotowanie dla najbliższych zapragnęła również Joanna Przetakiewicz.



Słynna projektantka mody kilkakrotnie wspominała w wywiadach, że nigdy nie należała do osób obdarzonych wybitnymi kulinarnymi zdolnościami. W dobie pandemii postanowiła jednak podszlifować warsztat i nauczyć się przyrządzania prostych i smacznych dań. W marcu poprosiła na Instagramie swoich fanów, by podzieli się swoimi ulubionymi przepisami i tym samym dostarczyli jej kulinarnych inspiracji.



Reklama

"Kto nauczy mnie gotować? Bardzo proszę, bo ja nie mam pojęcia. Napiszcie mi w komentarzu proste, pyszne przepisy, potem razem wybierzemy najlepszy. Czas przygotowania 10-15 min" - zaapelowała wówczas gwiazda.

Wygląda na to, że podczas pandemii Przetakiewicz zdołała poznać tajniki kulinarnej sztuki. Niedawno projektantka postanowiła bowiem pochwalić się własną recepturą na potrawę, która cieszy się dużym uznaniem członków jej rodziny.



"Mam dla Was SUPER PRZEPIS. To pyszna zimowa, rozgrzewająca pasta, którą kocha mój średni syn Filip i może ją jeść codziennie" - zachwala swoje popisowe danie właścicielka marki La Mania.



Instagram Wideo

Składniki dla: 1 porcji Składniki 1 biała cebula zeszklona i podduszona na maśle ok. 20 min

2 ząbki czosnku

2-3 ostre papryczki chilli

sól i pieprz

puszka pomidorów

oliwa z oliwek

mały słoiczek kaparów

oliwki, najlepiej greckie Kalamata

Sposób przygotowania wg Joanny Przetakiewicz:

Wszystko gotujemy na małym ogniu 40-60 min.



Tak przyrządzony sos można podawać również z grzankami.

Jeśli wolicie pastę, to najlepiej spaghetti. Koniecznie ugotowane al dente, więc warto nastawić budzik.



Na wierzch można zetrzeć płatki parmezanu.