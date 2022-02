Wietnam to jeden z największych producentów kawy, głównie Robusty, choć pojawiają się tam coraz częściej różne odmiany arabiki. Najpopularniejszą kawą pitą w tym kraju jest natomiast kawa po wietnamsku, czyli Ca phe trung , przygotowywana w zaparzaczu Phin.



Desery z liściem laurowym - sprawdzone przepisy Kawa po wietnamsku jest prosta w przygotowaniu i znana z dość charakterystycznego smaku, który jednak powinien przypaść do gustu wszystkim, lubiącym słodkości kawoszom. Trudno bowiem zdecydować czy kawa po wietnamsku to wciąż jeszcze napój czy już deser.

Kawę po wietnamsku pije się ze skondensowanym mlekiem, choć można oczywiście zastąpić je zwykłym lub np. śmietanką. Jeśli jednak chcemy przygotować oryginalną kawę rodem z Wietnamu, wybierzmy mleko skondensowane, dobrej jakości kawę Robustę i jajka!

Przepis na kawę po wietnamsku:

- Przygotuj szklankę lub filiżankę, nałóż zaparzacz i dosyp do niego kawy, np. dwie płaskie łyżki

- Do zaparzacza wlej łyżeczkę lekko ostudzonej wody, odczekaj 20 sekund, aby woda wsiąkła w kawę, co ułatwi równomierne parzenie. Po 20 sekundach wlej resztę gorącej wody oraz załóż przykrywkę

- Teraz kawa powinna przez kilka minut kapać z filtra, a ty możesz sparzyć jajka i oddzielić żółtka od białek. Żółtka miksuj z cukrem i dolewaj do nich mleka skondensowanego. Miksuj do momentu, aż masa będzie bardzo jasna i puszysta



- Do zaparzonej kawy wlej ubite jajka tak, by zatrzymały się na powierzchni



Kawę po wietnamsku można pić na ciepło albo na zimno - z dodatkiem kostek lodu. Najlepiej pić Robustę - ta odmiana kawy charakteryzuje się mocnym smakiem i wysoką zawartością kofeiny. Kawa po wietnamsku jest pyszna, ale bardzo słodka, więc radzimy pić ją solo!



Jak zrobić kawę po wietnamsku na zimno?

Przepis na kogel - mogel z owocami