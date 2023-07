Kluchy żelazne, kluski kładzione, kładzioki lub najzwyklejsze szare kluski - ile domów, tyle różnych nazw dla dania, które często lądowało na stole w babcinym domu. Jak się okazuje, to jedna z najprostszych potraw, jakie można przygotować z ziemniaków. Całość zajmuje zaledwie 15 minut.

Prawdziwe szare kluski. Tego smaku nie sposób zapomnieć

Kluski ziemniaczane, które najczęściej nazywa się mianem szarych, są potrawą wywodzącą się z Wielkopolski. Przepis zakłada przygotowanie ich z surowych ziemniaków, które wraz z obróbką zmieniają barwę na nieco ciemniejszą. Stąd też ich zwyczajowa, "szara" nazwa.

Reklama

Wielkopolskie szare kluski zaczęto najprawdopodobniej przyrządzać już w XIX wieku. Wraz ze wzrostem popularności ziemniaka w tym rejonie, przepis zyskiwał na znaczeniu w kolejnych domach. Mimo iż dawniej danie lądowało głównie na stołach chłopów, z czasem zasmakowało Polakom tak bardzo, że dziś wielu nie wyobraża sobie bez nich obiadów.

Zobacz również: Dodaj do gotującego się bobu sekretny składnik. Efekt mocno cię zaskoczy

Jak się robi szare kluski z ziemniaków?

We wspomnieniach naszych babć szare kluski malują się jako łatwe w przygotowaniu, ale też tanie danie, którym można nie tylko skutecznie nasycić nawet największych łakomczuchów, ale nawet sprawić, że największe niejadki będą prosić o dokładkę.

Zdjęcie Tarte, surowe ziemniaki są podstawą przepisu na szare kluski / 123RF/PICSEL

Fenomen ziemniaczanych klusek polega bowiem nie tylko na prostocie ich przygotowania, ale również mnogości sposobów podania. Co pasuje do szarych klusek? Kluseczki smakują wyśmienicie zarówno w swojej tradycyjnej odsłonie, a więc jako samodzielne danie ze skwarkami z boczku i kapustą kwaszoną, ale również jako dodatek do dań mięsnych - gulaszów czy pieczeni. Jak zrobić kultowe kluseczki? Nic prostszego!

Zobacz również: Ulubiony przysmak Polaków. Jak łatwo i szybko zakisić idealne ogórki?

Szare kluski: przepis babci. Palce lizać!

Oto przepis na szare kluski z tartych ziemniaków. Domownicy będą się wręcz zajadać! Potrzebować będziemy:

1 kg ziemniaków,

2 szklanki mąki pszennej,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

1 średnią cebulę,

2 jajka,

sól, pieprz.

Ziemniaki obieramy i trzemy na tarce o najmniejszych oczkach. Delikatnie solimy. Ziemniaki odstawiamy na chwilę, a kolejno odciskamy z nadmiaru płynu. Dodajemy mąkę, jajka i startą na drobnych oczkach cebulę. Wyrabiamy na gładką masę, dodając po odrobinie mąki ziemniaczanej. Uważajmy, zbyt szybkie dodanie zbyt dużej ilości mąki ziemniaczanej sprawi, że kluski będą zbyt twarde. W garnku gotujemy wodę z solą i odrobiną oleju lub masła. Masę na kluchy przekładamy na pokrywkę lub deskę do krojenia i za pomocą łyżki zsuwamy na gotującą się wodę małe kluseczki. Kluski gotujemy przez ok. 4-5 minut od momentu wypłynięcia. Podajemy w towarzystwie wytopionego boczku lub skwarek z cebulą, a także sosu grzybowego lub mięsnego. Smacznego!

Zobacz również: Jajko sadzone bez grama tłuszczu? Jest na to prosty sposób