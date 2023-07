Ogórki doskonale smakują pod każdą postacią. Latem zajadamy się nimi w mizerii lub na kanapkach, zimą zaś rozkoszujemy się ogórkami w postaci kiszonek lub konserw. Niektórym może się wydawać, że przygotowanie ogórków kiszonych wcale nie jest takie proste. Nic bardziej mylnego!

Prosty przepis na ogórki kiszone

Do przygotowania ogórków kiszonych potrzebujemy (proporcje na 0,75 l słoik):

ogórki (tyle ile wejdzie do słoika),

1 liść wiśni lub porzeczki,

3 ziarna ziela angielskiego,

30 cm kopru,

2 ząbki czosnku,

3 słupki chrzanu.

Oprócz tych składników niezbędna do kiszenia ogórków jest zalewa, którą przygotujemy, rozpuszczając jedną łyżkę soli w litrze gorącej wody. Pamiętajmy jednak, że taka solanka, w momencie zalewania nią ogórków nie może mieć więcej niż 30 st. C.

Kiszenie rozpoczynamy od umycia ogórków oraz słoików. Następnie możemy obrać i pokroić na części korzeń chrzanu oraz rozgnieść nasz ząbek czosnku. Gdy przygotujemy już wszystkie składniki, możemy zacząć je układać w słoiku. Na dnie kładziemy koper, liść wiśni i zgnieciony ząbek czosnku. Następnie w słoiku układamy ciasno ogórki. Puste przestrzenie między nimi wypełniamy koprem, chrzanem, zielem angielskim i czosnkiem. Na koniec zalewamy słoiki solanką, pozostawiając około 1 cm wolnej przestrzeni u góry słoika.

Zdjęcie Domowe, kiszone ogórki mają niepowtarzalny smak / INTERIA.PL

Jakich błędów unikać, by ogórki wyszły idealne?

Ogórki kiszone najlepiej smakują, gdy zachowują swoją chrupkość. Niekiedy jednak wychodzą nam one miękkie, puste w środku, a nawet i zepsute. To dlatego, że podczas kiszenia popełniamy pewne błędy.

Pierwszym z nich jest nieszczelne układanie ogórków w słoiku. Przez to podczas kiszenia wypływają one ponad zalewę i mają kontakt z tlenem, który przyczynia się do psucia kiszonek. Pamiętajmy, że ogórki zawsze powinny być ciasno ułożone w słoiku i w całości zalane zalewą.

Zdjęcie x / 123RF/PICSEL

Kolejnym popełnianym błędem jest zbyt wysoka temperatura przechowywania. Ciepło przyśpieszy proces kiszenia ogórków, jednak podnosi również ryzyko, że nasze ogórki się popsują. Najlepszą temperaturą do przechowywania ogórków jest 5-6 st. C. W chłodnym pomieszczeniu mogą być one dłużej przechowywane.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że dobór soli, również ma znaczenie. Najgorszym wyborem jest sól jodowana, ponieważ spowalnia proces fermentacji, co w efekcie może powodować psucie kiszonek. Z tego powodu do przygotowania zalewy powinniśmy używać soli kamiennej.

