Zielony koktajl szpinakowo-owocowy nie tylko wspaniale smakuje i orzeźwia, ale i dostarcza cennych składników, które w naturalny sposób wspierają piękno włosów "od wewnątrz".

Zdjęcie Koktajl można dosłodzić miodem /123RF/PICSEL

Składniki 1/2 szklanki liści szpinaku

1 pomarańcza

1/2 awokado

1/2 mango

1. Z pomarańczy wyciskamy sok, przelewamy go do naczynia blendera.



2. Dorzucamy umyte liście szpinaku oraz obrane połówki mango i awokado (bez pestek). Blendujemy wszystko do czasu otrzymania jednolitej konsystencji.