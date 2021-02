Konfitowany czosnek

Długie smażenie na małym ogniu sprawia, że jest delikatny w smaku i aksamitny w konsystencji. Świetnie sprawdzi się na grzance, ale polecany jest także do dań mięsnych. Warto wypróbować tę metodę,

Czas przyrządzenia: 1 godzina Składniki 4 główki czosnku

350-500 ml oleju lub oliwy

gałązka rozmarynu

gałązka tymianku

pieprz w ziarnach

liść laurowy

sól

papryczka chilli

Przygotowanie:



Czosnek obierz starannie ze skórki i przełóż do garnka. Dodaj przyprawy, a ich dokładną ilość dostosuj do swoich upodobań smakowych. Jeśli lubisz ostrość – postaw na więcej posiekanej papryczki chilli, fani ziół nie powinni oszczędzać na rozmarynie czy tymianku.



Zalej neutralnym w smaku olejem roślinnym lub oliwą z pierwszego tłoczenia w taki sposób, aby tłuszcz dobrze zakrył wszystkie ząbki. Doprowadź niemal do wrzenia, a następnie zminimalizuj moc grzania pod naczyniem.



Smaż przez ok. 45 minut, od czasu do czasu poruszając garnkiem. Stosuj jako pastę do pieczywa lub dodatek do mięs.



