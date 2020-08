Szybkie w przygotowaniu kotlety ziemniaczane mogą być doskonałą, wegetariańską alternatywą dla kotletów mielonych. Dobrze doprawione zasmakują nawet największym fanom mięsa.

Czas przyrządzenia: 30 min Składniki dla: 4 porcje Składniki 1/2 kg ugotowanych ziemniaków

1/2 cebuli

3 łyżki mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

2 łyżki bułki tartej

1 jajko

olej

3sól, piepr

Sposób przygotowania:

1. Ugotowane ziemniaki przepuść przez praskę lub zmiel w maszynce do mięsa. Przełóż do miski. Połówkę obranej cebuli posiekaj i przesmaż krótko na odrobinie oleju. Dodaj do ziemniaków, wymieszaj.



2. Do miski z ziemniakami wsyp mąkę pszenną oraz mąkę ziemniaczaną i bułkę tartą. Wbij jajko. Przygotowane składniki starannie wyrób. Masę dopraw do smaku solą i pieprzem.



3. Na patelni rozgrzej kilka łyżek oleju. Z przygotowanej masy formuj w dłoniach owalne płaskie kotlety. Jeśli chcesz, możesz dodatkowo obtoczyć je w bułce tartej. Kotlety kładź na rozgrzany olej i smaż z dwóch stron na złoty kolor. Podawaj na ciepło.