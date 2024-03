Krem z batatów na świąteczny obiad? Ten od Ewy Wachowicz koniecznie!

Świąteczny obiad powinien być wyjątkowy. Warto w taki dzień podać rodzinie czy gościom coś, czego nie jedzą na co dzień, albo chociaż spróbować przygotować ulubione danie w nieco inny sposób. Ewa Wachowicz w swoim świątecznym, wielkanocnym, menu ma krem z batatów. Co wy na to? My jesteśmy na tak!