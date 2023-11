Spis treści: 01 Wartości odżywcze i właściwości jesiennej zupy z dyni

02 Zupa dyniowa z imbirem - jakie produkty kupić?

03 Gotowanie zupy - krok po kroku

Wartości odżywcze i właściwości jesiennej zupy z dyni

Osoby planujące utratę kilku zbędnych kilogramów z niezwykłą skrupulatnością podchodzą do liczenia kalorii w przygotowywanych daniach. Co ważne, zupa dyniowa w 100 g ma jedynie ok. 30 kcal, co oznacza, że można jeść ją niemal bez ograniczeń. Bonusem wynikającym z jej spożywania będzie także dostarczenie organizmowi szeregu składników odżywczych, w tym: wapnia, magnezu, fosforu czy potasu.

Zarówno okazała, jak i nieco mniejsza dynia stanowią bogate źródło przeciwutleniaczy oraz karotenoidów, które w mig rozprawiają się z wolnymi rodnikami. Regularne spożywanie warzywa zaspokaja zapotrzebowanie na błonnik pokarmowy, reguluje procesy trawienne i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Włączenie zupy dyniowej do jadłospisu wiąże się z odczuwaniem szeregu pozytywnych efektów. Potrawa m.in.:

Reklama

wpływa na szybsze zwalczanie zaparć,

obniża zbyt wysoki cholesterol,

łagodzi pierwsze objawy przeziębienia i grypy,

działa antywirusowo oraz przeciwpasożytniczo,

powstrzymuje chęć podjadania między posiłkami.

Sprawdź: Jesienny specjał dyniowy: Puszysty jak chmurka, doskonały do kawy

Zupa dyniowa z imbirem - jakie produkty kupić?

Zdjęcie Jakie składniki są niezbędne w zupie dyniowej? / 123RF/PICSEL

Niekwestionowaną królową jesiennych warzyw niezmiennie od lat pozostaje dynia. Doskonale sprawdza się nie tylko w sałatkach, kanapkach i makaronach, ale także kawie, słodkich wypiekach i rozgrzewających zupach. Wzbogacenie bazy dyniowej o dodatkowe warzywa, imbir oraz rozgrzewające przyprawy sprawia, że staje się idealnym daniem na chłodne, pochmurne i wietrzne dni.

Składniki 800 g pieczonej lub gotowanej dyni Hokkaido

1 l rosołu lub bulionu

100 ml śmietany 18%

2-3 średnie ziemniaki

1 duża cebula

1 średnia marchewka

2-3 cm imbiru

4 ząbki czosnku

2 łyżeczki kurkumy

2 łyżeczki słodkiej papryki

2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka kminu rzymskiego

sól i pieprz do smaku

2 łyżki oliwy z oliwek

Sprawdź: Przepis na zupę dyniową. Tak robi ją siostra Anastazja

Gotowanie zupy - krok po kroku

Z korzenia imbiru odcinamy kawałek, obieramy, trzemy na tarce o najmniejszych oczkach i wrzucamy do czystej miski. Ząbki czosnku pozbawiamy łupiny, a następnie przeciskamy przez praskę i dorzucamy do imbiru. Cebulę, marchew oraz ziemniaki obieramy i kroimy w średnią kostkę. Na dnie garnka rozgrzewamy porcję oliwy, dorzucamy imbir oraz czosnek, całość podgrzewając przez 2-3 minuty. W kolejnym kroku dorzucamy cebulę, marchew oraz ziemniaki i ponownie przesmażamy przez 3-4 minuty. Na końcu dodajemy upieczoną lub ugotowaną dynię, a całość zalewamy podgrzanym wcześniej bulionem. Składniki gotujemy pod przykryciem przez 15-20 minut, do momentu aż wszystkie warzywa zmiękną. Po upływie wyznaczonego czasu dodajemy do zupy śmietanę 18%, a także przyprawy - kurkumę, słodką paprykę oraz cynamon. Na koniec sięgamy po blender ręczny i miksujemy całość na gładki krem. Gotową zupę dyniowo-imbirową podajemy z grzankami. Smacznego!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepszy przepis na zupę krem z dyni Interia Kulinaria

Sprawdź również:

Masz dość owsianki na śniadanie? Pyszne i zdrowe śniadania, które nie zapychają jelit

W PRL-u była przysmakiem, dziś jest niesłusznie omijana. Kawałeczek szybko zaspokoi ochotę na słodkie