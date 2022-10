Przepis na zupę dyniową. Tak robi ją siostra Anastazja

Jak zrobić zupę dyniową? Na to pytanie odpowiedziała w jednej ze swoich książek kulinarnych siostra Anastazja. Zdradziła recepturę na wyjątkową w smaku i obłędnie kremową zupę dyniową z czosnkiem. Sekret jej niepowtarzalnego smaku tkwi w dodatkach. Jednym z nich jest serek topiony. Przepis nie jest skomplikowany. Z przygotowaniem tej rozgrzewającej zupy, poradzi sobie każdy. Głodni? To zapraszamy do kuchni.

Zdjęcie Przepis siostry Anastazji na zupę dyniową (123RF/materiały prasowe) / 123RF/PICSEL