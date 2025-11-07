Kremowe, aksamitne, obłędne w smaku. To jesienne danie jest hitem
Szukasz przepisu na jesienny, rozgrzewający obiad z wykorzystaniem leśnych grzybów? Przygotuj wyśmienite, kremowe risotto, które nie dość, że smakuje obłędnie, to jest bardzo pożywne i nasyci cię na wiele godzin. Jak zrobić idealne w smaku risotto z grzybami? Przepis jest bardzo prosty. Potrzebować będziesz tylko kilku składników.
Spis treści:
Co zrobić z leśnych grzybów?
Oficjalnie sezon na grzyby trwa jeszcze przez cały listopad. To ostatnie chwile na wykorzystanie ich w kuchni w najsmaczniejszej i najzdrowszej, świeżej formie. Doskonale sprawdzą się do przyrządzenia zup, sosów, potrawek, zapiekanek, a także jako dodatek do makaronu, ryżu czy kaszy. Jeśli szukasz przepisu na sycący obiad z wykorzystaniem leśnych grzybów, proponujemy przygotowanie kremowego, aromatycznego risotto. Odpowiednio przyrządzone i doprawione, będzie smakować jak z najlepszej restauracji.
Dlaczego warto jeść risotto z grzybami?
Risotto z grzybami to pożywne, pełne składników odżywczych danie. Jest bogate w białko, witaminy z grupy B, minerały - między innymi potas, magnez i cynk, a także przeciwutleniacze. Grzyby leśne zawierają również związki fenolowe o właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych. Z kolei specjalny ryż, który wykorzystuje się do przyrządzania risotto to świetne źródło węglowodanów złożonych. Dodatki takie jak cebula i czosnek są również bardzo wartościowe - wspomagają układ odpornościowy i wpływają na jeszcze lepszy, wyrazisty smak potrawy.
Risotto z grzybami leśnymi - przepis krok po kroku
Risotto z grzybami robi się naprawdę bardzo prosto. Poza dwoma głównymi składnikami potrzebnych będzie tylko kilka dodatków. Aby risotto było kremowe i aksamitne, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy podczas jego przygotowywania.
Składniki
- 300 g ryżu do arborio
- 1200 ml bulionu warzywnego
- Około 400 g grzybów leśnych
- 3 łyżki oliwy z oliwek
- 1 duża cebula
- 1 duża marchew starta na tarce
- 150 ml białego wina, wytrwanego lub półwytrawnego
- dwie łyżki masła klarowanego
- 3 łyżki tartego sera parmezanu
- pieprz i sól
- posiekana natka pietruszki
Sposób przygotowania:
- Grzyby dobrze oczyścić, umyć pod bieżącą wodą i pokroić na plasterki lub mniejsze kawałki.
- Na patelni rozpuścić łyżkę masła, dodać posiekaną cebulę i grzyby, smażyć przez kilka minut, do momentu aż odparuje woda. Odstawić.
- W garnku zagotować bulion.
- W rondelku podsmażyć na maśle cebulę, dodać startą na drobnych oczkach tarki marchewkę i dusić 3-4 minuty. Dodać następnie suchy ryż i smażyć chwilę mieszając, aby składniki się nie przypaliły. Dorzucić podsmażone grzyby i wszystko wymieszać.
- Następnie dodać niewielką ilość gorącego bulionu i wymieszać. Gotować, aż płyn zostanie wchłonięty, a następnie powtórzyć czynność.
- Gdy zużyjesz już cały wywar dodać również białe wino i poczekać, aż płyn zostanie całkowicie wchłonięty przez ryż.
- Na koniec dodać 1 łyżkę miękkiego masła i wymieszać. Doprawić solą oraz pieprzem.
- Risotto podawać posypane świeżą natką pietruszki oraz startym parmezanem.
