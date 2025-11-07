Spis treści: Co zrobić z leśnych grzybów? Dlaczego warto jeść risotto z grzybami? Risotto z grzybami leśnymi - przepis krok po kroku

Co zrobić z leśnych grzybów?

Oficjalnie sezon na grzyby trwa jeszcze przez cały listopad. To ostatnie chwile na wykorzystanie ich w kuchni w najsmaczniejszej i najzdrowszej, świeżej formie. Doskonale sprawdzą się do przyrządzenia zup, sosów, potrawek, zapiekanek, a także jako dodatek do makaronu, ryżu czy kaszy. Jeśli szukasz przepisu na sycący obiad z wykorzystaniem leśnych grzybów, proponujemy przygotowanie kremowego, aromatycznego risotto. Odpowiednio przyrządzone i doprawione, będzie smakować jak z najlepszej restauracji.

Dlaczego warto jeść risotto z grzybami?

Risotto z grzybami to pożywne, pełne składników odżywczych danie. Jest bogate w białko, witaminy z grupy B, minerały - między innymi potas, magnez i cynk, a także przeciwutleniacze. Grzyby leśne zawierają również związki fenolowe o właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych. Z kolei specjalny ryż, który wykorzystuje się do przyrządzania risotto to świetne źródło węglowodanów złożonych. Dodatki takie jak cebula i czosnek są również bardzo wartościowe - wspomagają układ odpornościowy i wpływają na jeszcze lepszy, wyrazisty smak potrawy.

Risotto z grzybami leśnymi - przepis krok po kroku

Risotto z grzybami robi się naprawdę bardzo prosto. Poza dwoma głównymi składnikami potrzebnych będzie tylko kilka dodatków. Aby risotto było kremowe i aksamitne, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy podczas jego przygotowywania.

Składniki 300 g ryżu do arborio

1200 ml bulionu warzywnego

Około 400 g grzybów leśnych

3 łyżki oliwy z oliwek

1 duża cebula

1 duża marchew starta na tarce

150 ml białego wina, wytrwanego lub półwytrawnego

dwie łyżki masła klarowanego

3 łyżki tartego sera parmezanu

pieprz i sól

posiekana natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Grzyby dobrze oczyścić, umyć pod bieżącą wodą i pokroić na plasterki lub mniejsze kawałki. Na patelni rozpuścić łyżkę masła, dodać posiekaną cebulę i grzyby, smażyć przez kilka minut, do momentu aż odparuje woda. Odstawić. W garnku zagotować bulion. W rondelku podsmażyć na maśle cebulę, dodać startą na drobnych oczkach tarki marchewkę i dusić 3-4 minuty. Dodać następnie suchy ryż i smażyć chwilę mieszając, aby składniki się nie przypaliły. Dorzucić podsmażone grzyby i wszystko wymieszać. Następnie dodać niewielką ilość gorącego bulionu i wymieszać. Gotować, aż płyn zostanie wchłonięty, a następnie powtórzyć czynność. Gdy zużyjesz już cały wywar dodać również białe wino i poczekać, aż płyn zostanie całkowicie wchłonięty przez ryż. Na koniec dodać 1 łyżkę miękkiego masła i wymieszać. Doprawić solą oraz pieprzem. Risotto podawać posypane świeżą natką pietruszki oraz startym parmezanem.

