Quiz o PRL, który tylko nieliczni kończą bez pomyłki. Sprawdź się

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Lata 70. i 80. w Polsce Ludowej to czas, który wielu wspomina z nostalgią i uśmiechem, choć codzienność bywała pełna absurdów. Sklepy często świeciły pustkami, a zdobycie kawy, mięsa czy papieru toaletowego wymagało sprytu, cierpliwości i... dobrych znajomości. Chcesz sprawdzić, jak dobrze pamiętasz realia tamtych czasów? Rozwiąż nasz quiz.

Jak dobrze pamiętasz czasy PRL? Sprawdź się w naszym quizie
Jak dobrze pamiętasz czasy PRL? Sprawdź się w naszym quizieINTERIA.PL

Czasy PRL-u to mieszanka absurdów, niedostatków i rodzinnego ciepła, które wielu z nas wspomina z sentymentem. W tamtych latach marzyło się o nowym dywanie, zdobycie cytryny graniczyło z cudem, a meblościanka była powodem do dumy. Telewizja nadawała zaledwie kilka godzin dziennie, ale i tak przyciągała całe rodziny przed ekran.

Salon urządzony w stylu z lat 80., z segmentem meblowym przy ścianie, stołem i czterema krzesłami, dużym dywanem na podłodze oraz rozłożystą rośliną przy oknie, przez które wpada naturalne światło.
Meblościanki różniły się frontamiARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Jak dobrze pamiętasz tamtą rzeczywistość? Cofnij się na chwilę do lat 70. i 80. i sprawdź w naszym quizie. 

Zobacz również:

Czym właściwie jest regionalna fitka?
Kuchnia

Ta szybka i tania zupa była hitem w PRL-u. Zastępuje dwudaniowy obiad

Natalia Jabłońska
Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 152: Basia BursztynowiczINTERIA.PL

Najnowsze