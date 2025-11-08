Czasy PRL-u to mieszanka absurdów, niedostatków i rodzinnego ciepła, które wielu z nas wspomina z sentymentem. W tamtych latach marzyło się o nowym dywanie, zdobycie cytryny graniczyło z cudem, a meblościanka była powodem do dumy. Telewizja nadawała zaledwie kilka godzin dziennie, ale i tak przyciągała całe rodziny przed ekran.