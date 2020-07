Ten włoski deser robi furorę na całym świecie. Nie tylko pięknie się prezentuje, ale też wyśmienicie smakuje. A co najważniejsze - możesz go łatwo i szybko przygotować w domu.

Zdjęcie Kremowe tiramisu /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 20 min + chłodzenie Składniki dla: 10 porcji Składniki 2 gotowe prostokątne blaty biszkoptowe

1 czubata łyżka kawy mielonej

6 łyżek likieru migdałowego

1 i 1/2 tabliczki (15 dag) czekolady deserowej (ew. 10 łyżek rozpuszczalnej czekolady w proszku)

2 łyżki kakao

4 jajka

4 łyżki cukru pudru

50 dag serka mascarpone

ew. listki mięty do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Kawę zaparz w 2/3 szkl. wrzątku, odstaw na 10 minut, przecedź. Do naparu wlej likier migdałowy. Jeśli używasz czekolady w tabliczce, mocno ją zmroź, a następnie zetrzyj na tarce o najmniejszych otworkach. Dodaj kakao i delikatnie wymieszaj bardzo zimną łyżką (możesz wcześniej włożyć ją na kilka minut do zamrażalnika).

2. Jajka sparz, wytrzyj. Rozbij, oddziel żółtka od białek. Żółtka utrzyj z cukrem na jasny puszysty krem. Nie przerywając miksowania, dodawaj po porcji serka mascarpone. Białka ubij na sztywno i łyżką delikatnie do-mieszaj pianę do masy z żółtek.

3. W szklanej lub ceramicznej prostokątnej formie ułóż jeden blat biszkoptowy. Obficie skrop połową ponczu. Posmaruj połową kremu i posyp połową czekolady z kakao.



4. Przykryj drugim blatem. Nasącz go pozostałym ponczem. Rozsmaruj resztę kremu, wyrównaj wierzch. Posyp go pozostałą startą czekoladą z kakao. Naczynie przykryj folią spożywczą i schowaj do lodówki na ok. 4 godziny.



5. Tiramisu pokrój na porcje, maczając nóż w ciepłej wodzie. Ew. udekoruj miętą.



