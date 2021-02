Kremowy sernik z mikrofali

Łatwy w wykonaniu deser, do stworzenia którego nie potrzebujesz piekarnika. Wystarczy połączyć składniki i wstawić do kuchenki mikrofalowej na kilka minut. Niepozorny przepis, ale obłędny smak.

Czas przyrządzenia: 20 minut Składniki dla: 4 osób Składniki 250 g półtłustego sera białego

2 jajka

2 łyżki cukru

2 łyżeczki cukru waniliowego

1 łyżka budyniu waniliowego lub śmietankowego

2 łyżki kaszy manny

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

kilka kropli aromatu waniliowego

Świetny sposób na szybki deser bez pieczenia. Do miski włóż ser, wbij jajka oraz dodaj cukier i aromat waniliowy, a następnie dobrze zmiksuj lub utrzyj. Do powstałej masy przesyp kaszę mannę i proszek do pieczenia. Mieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji.



Uzyskaną w ten sposób masę serową przelej do silikonowej formy, którą możesz dodatkowo wysmarować masłem. Piecz w mikrofalówce przez 6-8 minut z ustawioną mocą ok. 700-800 W. Po tym czasie sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest już odpowiednio ścięte.



Pozostaw do wystudzenia i podaj np. z sosem owocowym lub rozpuszczoną czekoladą. Doskonale smakuje także solo.



