Królewski sernik

Taki sernik to wyjątkowy wypiek, ale szkoda, by pojawiał się na stole jedynie w święta. Polecamy go na weekend, w ramach rozpieszczania rodziny!

Sernik w wersji bez kakao w cieście będzie smakował równie dobrze





Składniki na ciasto 3 szklanki mąki

kostka masła

4 żółtka

3/4 szklanki cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier waniliowy

łyżka kakao (opcjonalnie) Składniki na masę 1 kg półtłustego twarogu

kostka masła

6 żółtek

10 białek

półtorej szklanki cukru

łyżka mąki ziemniaczanej

łyżeczka proszku do pieczenia

olejek śmietankowy

sól

Przygotowanie:

Ciasto: wszystkie składniki posiekaj, zagnieć. Ciasto podziel na pół, uformuj kule, schłodź.

Masa: twaróg zmiel z masłem. Dodaj żółtka, cukier, sól, mąkę, proszek do pieczenia i olejek, zmiksuj. Dodaj ubitą pianę z białek, delikatnie wymieszaj. Staraj się nie napowietrzać masy za bardzo, bo sernik urośnie, ale potem opadnie.



Okrągłą formę natłuść, posyp bułką tartą. Połowę ciasta zetrzyj wprost do formy na tarce o dużych oczkach. Wlej masę serową, zetrzyj resztę ciasta. Piecz godzinę i 10 minut w temp. 180°C.

Studź najlepiej w lekko uchylonym piekarniku, a następnie pozostaw do całkowitego wystygnięcia w temperaturze pokojowej.

***

