Korzystasz z bidonu na wodę? Być może popełniasz ten znaczący błąd

Natalia Jabłońska

Bidony na wodę stały się nieodłącznym elementem codzienności – zabieramy je na siłownię, do pracy, a nawet na spacer. Wybór wielorazowej butelki to krok w stronę ekologii i oszczędności, jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jednego podstawowego błędu, który może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Jak często należy myć bidon i dlaczego to takie ważne?