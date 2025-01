Choć nazwa sugeruje francuskie korzenie, fasolka po bretońsku w rzeczywistości nie pochodzi z północno-zachodniej Francji. Określenie to może być mylące, ponieważ nawiązuje głównie do wykorzystania fasoli oraz sposobu jej przyrządzenia, który mógł czerpać inspiracje z zagranicznych kuchni. W rzeczywistości jednak jest to danie uznawane za klasyk polskiej kuchni, który dzięki prostocie oraz niskim kosztom przygotowania zdobył szczególną popularność w czasach PRL-u.