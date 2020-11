Wszyscy, którzy kosztowali przygotowanego w ten sposób kurczaka, przysięgają, że nigdy nie jedli lepszego. Namaczanie w solance oraz długi proces pieczenia sprawiają, że mięso jest soczyste, aromatyczne i dosłownie rozpływa się w ustach.

Zdjęcie Kurczaka można uzupełnić o dodatek ulubionych ziół /123RF/PICSEL

Składniki 1 cały kurczak

przyprawa do drobiu

1 łyżka oleju

2-3 łyżki soli

2 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

Do większego garnka wlewamy trzy litry wody, wsypujemy sól. Mieszamy, aż sól się rozpuści. Gdy to nastąpi, dodajemy listki laurowe i ziarenka ziela angielskiego, a następnie wkładamy do środka kurczaka. Garnek z zawartością umieszczamy w lodówce i przechowujemy ok. 12 godzin.

Reklama

Po tym czasie wyjmujemy garnek, wyciągamy kurczaka z solanki i starannie osuszamy go przy pomocy ręcznika papierowego. Smarujemy mięso olejem i posypujemy przyprawą do drobiu, umieszczamy w naczyniu żaroodpornym.

Nagrzewamy piekarnik do 180 - 190 stopni i pieczemy mięso przez dwie godziny (w trakcie pieczenia co ok. 20 minut obracamy kurczaka, by piekł się równomiernie).