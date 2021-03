Kurczak w miodzie z ryżem

Wydawać by się mogło, że połączenie kurczaka z miodem nie może smakować dobrze… A jednak! Słodycz miodu cudownie wydobywa smak kurczaka i dodaje mu orientalnej nuty.

Zdjęcie Kurczak w połączeniu z miodem, to pomysł idealny na obiad /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 60 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 4 małe piersi kurczaka

natka

po 2 łyżki keczupu, miodu i sosu sojowego

25 dag ryżu

1/2 puszki kukurydzy

2 dymki

olej

czosnek

sól

pieprz

sok z cytryny

ziarna sezamu

Mięso opłucz, pozbaw ewentualnych błonek i przerostów, osusz na papierowym ręczniku kuchennym. W misce wymieszaj keczup z miodem, sosem sojowym, łyżką oleju, 2-3 przeciśniętymi ząbkami czosnku, łyżeczką soku z cytryny oraz solą i pieprzem do smaku.



Do przygotowanej marynaty włóż piersi kurczaka, odłóż na dwie godziny, a potem przełóż do rękawa foliowego. Piecz 40 min w temp. 180°C. Pod koniec pieczenia rozetnij rękaw. Po wyjęciu obsyp kurczaka sezamem.



Ryż przygotuj wg przepisu na opakowaniu. Połącz z odsączoną kukurydzą, i posiekaną dymką. Dodaj sól i pieprz do smaku. Podawaj z mięsem, ozdób natką.

