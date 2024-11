Atutem ryby po japońsku jest soczystość, bowiem kawałki fileta przed umieszczeniem w zalewie i warzywach obsmażane są w cieście naleśnikowym. Dzięki temu ryba nie nasiąka zbytnio zalewą, pozostaje jędrna i aromatyczna. Z powodzeniem coraz częściej zastępuje klasyczną rybę po grecku dzięki swojemu pełnemu smakowi i łatwości w przygotowaniu. Do jej wykonania nie potrzeba żadnych trudno dostępnych produktów, a dodatkowym plusem jest to, że smakuje doskonale zarówno na ciepło jak i na zimno. Jeśli wybierzemy do tego dania filet z mintaja, możemy być pewni, że ości nie będą utrudniać konsumpcji. Dzięki swojej uniwersalności łatwo można odświeżyć jej smak, dodając drobno posiekaną papryczkę chilli lub odrobinę sosu sojowego. Będzie doskonała jako samodzielne, pełne danie, ale zasmakuje także w towarzystwie ugotowanego ryżu czy chrupiącej bagietki. Warto wypróbować ten prosty przepis. Z pewnością zagości na świątecznym stole, zbierając słowa uznania od zaproszonych gości.