Kiedy zaczyna się sezon na ogórki małosolne?

Ogórki małosolne to bliscy kuzyni ogórków kiszonych, ale te małosolne są w smaku delikatniejsze i doskonale orzeźwiają. Z powodzeniem możemy je serwować jako dodatek do wielu posiłków, świetnie odnajdą się również w wiosennej sałatce.

Sezon na ogórki małosolne zaczyna się w czerwcu, ale wiosną możemy kupić polskie ogórki szklarniowe, z których również przygotujemy tzw. małosolniaki. Największej przyjemności z jedzenia ogórków małosolnych doświadczymy wtedy, gdy warzywo jest chrupiące, kruche, delikatne w smaku i aromatyczne. Jak uzyskać taki efekt?

Ogórki małosolne powinny fermentować w dużym kamiennym garnku, ale rzecz jasna, nie każdy posiada takie naczynie. W związku z tym można je zastąpić dużym słoikiem. Pamiętajmy również, że smak ogórków małosolnych może się od siebie różnić w zależności od użytych dodatków i ich proporcji. Wybierając ogórki, sięgajmy po mniejsze i jędrne okazy.

Ogórki małosolne - składniki

Do przygotowania ogórków małosolnych potrzebujemy następujących składników:

1 kg świeżych, niedużych ogórków,

5 gałązek kopru,

4 ząbki czosnku,

korzeń chrzanu o długości ok. 15-20 cm,

2 łyżki soli,

1,5 litra wody.

Ogórki małosolne - przepis

Ogórki przekładamy do dużego naczynia - może być to miska, zalewamy zimną wodą i moczymy je przez 4 godziny. Po takiej kąpieli ogórki należy dokładnie opłukać pod bieżącą wodą. Koperek kroimy na mniejsze kawałki lub łamiemy go w dłoniach, a ząbki czosnku kroimy na pół. Korzeń chrzanu kroimy wzdłuż na pół i następnie na mniejsze kawałki.

Do garnka wlewamy 1,5 litra wody i podgrzewamy na niewielkiej mocy palnika. Gdy woda zrobi się ciepła, dodajemy dwie łyżki soli. Sól powinniśmy dodawać wedle własnych preferencji smakowych, ale zasadniczo przyjmuje się, że na 1 litr wody należy wsypać ok. półtorej, dwóch łyżki soli.

Jeśli korzystamy z garnka kamiennego, to ogórki, chrzan, koper i czosnek układamy naprzemiennie, natomiast wykorzystując słoik - pionowo aplikujemy do niego ogórki i między warzywa wkładamy koper, czosnek i chrzan, by były szczelnie upchane. Wypełniony słoik zalewamy ostudzoną i posoloną wcześniej wodą.

Słoik z ogórkami nie zakręcamy, ale nakładamy na niego gazę lub mały talerzyk i dociskamy cięższym przedmiotem. Słoik odkładamy w ciemne i ciepłe miejsce na 2-3 dni. Po tym czasie słoik chowamy do lodówki, by przerwać proces fermentacji. Ogórki są gotowe do jedzenia.

