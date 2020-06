Sezon na truskawki w pełni i trzeba z niego korzystać. Wypróbuj nasz przepis na brioszki z pysznym nadzieniem. Gwarantujemy, że zasmakują każdemu i na stałe zagoszczą w twojej kuchni.

Zdjęcie Lukrowane brioszki z serem i truskawkami /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 85 min + wyrastanie Składniki dla: 12 porcji Składniki - zaczyn: 4 dag świeżych drożdży

2 łyżeczki cukru

1/3 szkl. ciepłego mleka Składniki - casto: 2 i 1/2 szkl. mąki pszennej

6 łyżek cukru

1/2 szkl. ciepłego mleka Składniki - nadzienie: 20 dag małych truskawek

4 łyżki twarogu

2 łyżki cukru

ziarenka wyskrobane z 1 laski wanilii lub 1 op. cukru waniliowego Składniki - dodatkowe: 1 opakowanie gotowego lukru

1 jajko

mąka do posypania blatu

Sposób przygotowania:

1. Zaczyn: drożdże pokrusz, rozetrzyj z cukrem. Gdy będą płynne, zmieszaj z mlekiem. Przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 15 minut.



Reklama

2. Ciasto: do miski przesiej mąkę, wsyp cukier, dodaj zaczyn i mleko. Wszystko wymieszaj. Możesz to zrobić mikserem albo ręcznie - ciasto musi być sprężyste. Zostaw je w misce, przykryj czystą ściereczką i odstaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na 50 minut. Ciasto powinno w tym czasie podwoić objętość.



3. Nadzienie: twaróg zmiksuj z ziarenkami wanilii lub cukrem waniliowym i cukrem. Truskawki umyj, oczyść.



4. Wyrośnięte ciasto przełóż na oprószony mąką blat i rozwałkuj na gruby prostokąt o wymiarach ok. 40 x 20 cm. Posmaruj przygotowanym nadzieniem i ułóż truskawki. Zwiń ciasto w gruby rulon (tak jak roladę) i pokrój go na 12 jednakowych kawałków.

5. Ułóż je jeden obok drugiego (przecięciem do góry) w prostokątnej formie wyłożonej pergaminem. Przykryj ściereczką i odstaw do wyrośnięcia (ciasto musi dwukrotnie zwiększyć objętość).



6. Posmaruj roztrzepanym jajkiem. Piecz 50 minut w 180 st. Brioszki wystudź na kratce, polukruj.