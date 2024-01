Zaczynamy od przygotowania rozczynu. W tym celu do miski wlewamy ciepłe mleko, wkruszamy drożdże, dodajemy łyżkę cukru oraz cztery łyżki mąki. Całość mieszamy do osiągnięcia gładkiej konsystencji, w której nie ma grudek. Rozczyn powinien przypominać nieco gęstą śmietanę. Naczynie przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy na 15-20 minut w ciepłe miejsce. Kiedy rozczyn wyrasta, zabieramy się za roztopienie oraz wystudzenie masła. W kolejnym kroku mieszamy mąkę z solą, a jajko i żółtka ucieramy z cukrem na puszysty kogel-mogel. Do masy jajecznej dolewamy wyrośnięty rozczyn, mieszamy i stopniowo przesiewamy mąkę. Na sam koniec dodajemy masło. Przez 10-15 minut zagniatamy składniki na gładkie oraz elastyczne ciasto. Możemy zrobić to ręcznie lub wykorzystać robota kuchennego ze specjalnym hakiem przeznaczonym do ciasta drożdżowego. Wyrobione i pulchne ciasto przekładamy do miski, przykrywamy ścierką i zostawiamy na 1,5-2 godziny. W tym czasie powinno dwukrotnie zwiększyć objętość. Kiedy upłynie ostatnia minuta, ponownie wyrabiamy ciasto i dzielimy na 16 równych części. Każdą z nich formujemy w okrągły placuszek, na środku którego układamy ulubione słodkie nadzienie. Brzegi placka zlepiamy i układamy łączeniem do dołu w specjalnej formie do babeczek lub papierowych papilotkach. Ponownie pozostawiamy do wyrośnięcia na 30 minut. Babeczki smarujemy z wierzchu roztrzepanym żółtkiem wymieszanym z odrobiną mleka, a następnie pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez 15-20 minut. Po wyciągnięciu zostawiamy do lekkiego ostudzenia, a następnie posypujemy obficie cukrem pudrem lub polewamy lukrem i dekorujemy skórką pomarańczową. Smacznego!