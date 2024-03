Zaczynamy od oddzielenia białek od żółtek i wrzucenia ich do osobnych miseczek. Do białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę.

Do żółtek wsypujemy drugą porcję cukru i ubijamy na jasną masę przez ok. 10 minut. Po tym czasie, cały czas miksując, wlewamy wolnym strumieniem olej, wodę i sok z cytryny.

Na tym etapie masa będzie dość rzadka. W kolejnym etapie możemy przejść do przesiania mąki z proszkiem do pieczenia i wymieszania całości łyżką lub szpatułką.

Pod koniec dodajemy do masy ubite białka, najlepiej zrobić to w trzech częściach. Babkę wiszącą przelewamy do specjalnej formy lub zwykłej blaszki. W obu przypadkach w środek warto włożyć szklany słoik.

Ważne, by formy niczym nie smarować, ani nie wykładać papierem do pieczenia. Blaszka powinna być świeżo umyta, wytarta i wysuszona.

Przełożone do formy ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. C z ustawioną funkcją grzanie góra-dół.