Rozmaryn przeważnie dodawany jest do różnego rodzaju potraw mięsnych, wzbogacając potrawę o charakterystyczny zapach, ale i podkręcając walory smakowe. A gdyby tak zioło wykorzystać do pieczenia wielkanocnej babki? Co więcej - użyć również majonezu i limonki?

Nie musicie się zastanawiać, co może wyniknąć z takiego połącznia, ponieważ z tym przepisem ciasto na pewno będzie obłędnie smakować.

Babka wielkanocna z rozmarynem, to oryginalny, ale sprawdzony przepis 123RF/PICSEL

Babka wielkanocna z rozmarynem - składniki

Do przygotowania babki wielkanocnej potrzebujemy następujących składników:

Ciasto:

masło,

3-4 gałązki rozmarynu,

2 limonki,

4 jajka,

sól,

150g cukru,

150g mąki pszennej,

70g mąki ziemniaczanej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

4 łyżki majonezu.

Lukier:

1 białko jajka,

1 szklanka cukru pudru,

dwie limonki.

Babka wielkanocna z rozmarynem - przepis

Przygotowanie babki wielkanocnej z rozmarynem zaczynamy od dokładnego nasmarowania formy do ciasta masłem. Świeży rozmaryn myjemy i odrywamy listki, które wykorzystamy w przepisie. Listki siekamy lub rozrabiamy w moździerzu.

Limonki dokładnie myjemy i z jednej ścieramy na tarce skórkę. Skórkę należy ścierać bez znajdującej się tuż pod nią białej błonki, która jest gorzka. Następnie z tej samej limonki wyciskamy sok.

Rozmaryn w babce wielkanocnej? Dlaczego nie? 123RF/PICSEL

Z jajek oddzielamy żółtka od białek. Białka przekładamy do naczynia, dodajemy szczyptę soli i ubijamy do powstania piany. Pod konie ubijania dodajemy cukier. Do naczynia z ubitym białkiem dodajemy żółtka i dokładnie mieszamy.

Do drugiego naczynia wsypujemy mąkę i proszek do pieczenia, mieszamy, a następnie łączymy z ubitym białkiem wymieszanym z żółtkami. Dodajemy majonez, rozmaryn i startą skórkę z limonki. Wszystko bardzo dokładnie mieszamy i tak przygotowanym ciastem wykładamy formę do pieczenia.

Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C. i pieczemy przez ok. 40 minut.

Czas na przygotowanie lukru do naszej babki wielkanocnej. W tym celu do naczynia przekładamy białko jajka, wlewamy sok z limonki i wsypujemy cukier puder. Dokładnie mieszamy i tak przygotowanym lukrem polewamy upieczoną babkę.

