Osoby o wysokim ilorazie inteligencji często podziwiają pewne cechy i zachowania u innych, które odzwierciedlają głębię myślenia, elastyczność oraz zdolność do samorozwoju.

Podczas rozmowy z drugim człowiekiem starają się szybko często ocenić, czy druga osoba jest odpowiednia do kontynuowania znajomości na dalszych etapach. Wszystko dlatego, że cenią oni wyjątkowe zachowania w ludziach i starają się właśnie takimi ludźmi otaczać.

Często nie patrzą oni na osiągnięcia zawodowe, bogactwo, czy urodę, a na... inteligencję emocjonalną oraz na empatię. To jest coś, co przyciąga niemal od razu osoby z wysokim IQ.

Zdolność do rozumienia i współodczuwania emocji innych jest cechą podziwianą przez osoby o wysokim IQ. Dzieje się tak, ponieważ inteligencja emocjonalna pozwala na budowanie głębokich i autentycznych relacji, co jest kluczowe w wielu aspektach życia społecznego i zawodowego.

Drugą cechą, której szukają osoby z wysokim IQ u innych jest poczucie humoru. Osoby inteligentne często doceniają subtelny i wyszukany humor. Badanie z 2011 roku przeprowadzone na Uniwersytecie w Nowym Meksyku wykazało, że osoby z wyższą inteligencją werbalną potrafią tworzyć bardziej zabawne podpisy do rysunków, co wskazuje na związek między inteligencją a poczuciem humoru.

Połączenie pokory, świadomości własnych ograniczeń i świadomość tego, jak wiele się jeszcze nie wie, z ciekawością świata i odwagą, by poznać nowe rzeczy, to mieszanka cech, które są niezwykle intrygujące dla osób z wysoką inteligencją.

Ludzie o wysokim IQ doceniają tych, którzy są świadomi zakresu swojej wiedzy i potrafią przyznać się do niewiedzy. Badania Justina Krugera i Davida Dunninga wykazały, że osoby mniej kompetentne mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności, podczas gdy bardziej inteligentne jednostki realistycznie oceniają swoje możliwości.

Jednocześnie takie osoby pragną się uczyć i poznawać świat. Badanie opublikowane w "Journal of Individual Differences" w 2016 roku wykazało, że dzieci z wyższym IQ wykazują większą otwartość na doświadczenia w dorosłości, co przekłada się na ich intelektualną ciekawość.

Ostatnią, 5 cechą, którą cenią u innych osoby inteligentne jest szybka umiejętność adaptacji. Brak funkcjonowania według utartych schematów, otwartośćna zmiany i szybka adaptacja do nich, to coś co imponuje osobom z wysokim IQ.