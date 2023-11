Spis treści: 01 Czym jest grysik?

02 Kluseczki grysikowe - przepis

03 Jakie dodatki do rosołu?

Czym jest grysik?

Kasza manna, nazywana także potocznie grysikiem, to produkt, który przede wszystkim kojarzy nam się z niemowlętami lub małymi dziećmi. To właśnie maluchy najczęściej karmione są delikatnymi i lekkostrawnymi kaszkami w czasie rozszerzania diety.

Potencjał grysiku jest jednak o wiele większy. Produkt świetnie sprawdza się nie tylko w deserach, ale także sycących daniach obiadowych. Grysik powstaje z pszenicy, przez co charakteryzuje się dość sporą kalorycznością. Sklepy spożywcze lub punkty ze zdrową żywnością oferują także dostęp do kaszy manny orkiszowej lub razowej, których składy obfitują w liczne składniki odżywcze.

Kluseczki grysikowe - przepis

Zdjęcie Kasza manna posłuży jako baza do pysznych kluseczek / 123RF/PICSEL

Delikatne, rozpływające się w ustach i wprost idealne do rosołu. Kluski grysikowe, czyli przygotowane na bazie kaszy manny przypadną do gustu osobom, które nie przepadają za dodatkiem makaronu do zupy.

Składniki:

6-7 łyżek kaszy manny

1 łyżeczka masła

1 jajko

szczypta soli

Przygotowanie:

Jajko delikatnie rozbijamy, a następnie oddzielamy białka od żółtek. Białko doprawiamy szczyptą soli i ubijamy na sztywną pianę. Do ubitego białka wlewamy żółtko oraz dosypujemy kaszę mannę i delikatnie mieszamy. Powstałą masę wykładamy łyżką na gotujący się rosół, a po dwóch minutach odwracamy na drugą stronę i podgrzewamy jeszcze przez 1,5 minuty.

Jakie dodatki do rosołu?

Ciekawą propozycją, która zastępuje tradycyjny makaron do rosołu, są także kluski lane. Przygotowuje się je na kilka chwil przed podaniem, a wymagają jedynie dostępu do trzech składników. To właśnie na bazie mąki, jajek oraz odrobiny soli powstaje gładka i jednolita masa, którą następnie wlewa się cienkim strumieniem wprost do gotującej się zupy i podgrzewa przez ok. 2 minuty.

Rosół z dodatkiem ziemniaków dla niektórych może brzmieć jak prawdziwa profanacja ulubionej zupy Polaków. Wzbogacenie bulionu na bazie mięsa i warzyw o ugotowane ziemniaki to norma przede wszystkim dla Śląska Cieszyńskiego oraz Opolskiego. Choć na pierwszy rzut oka takie połączenie może nie zachęcać, warto dać mu szansę.

